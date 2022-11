Fortuna verliert Topspiel und Tabellenführung

Den vergangenen Samstagnachmittag haben sich die Handballer des SV Fortuna Lebenstedt sicherlich anders vorgestellt. In der Regionsoberliga Staffel 2 haben die Fortunen das Spitzenspiel gegen den HSC Ehmen mit 29:32 (13:18) verloren. Damit zogen die Gäste in der Tabelle an den Krähenriedern vorbei und führen das Tableau nun an.

Lebenstedter geraten schnell in Rückstand

Die Vorentscheidung in der Lebenstedter Amselstieghalle fiel bereits in der Anfangsphase der Partie. „Wir haben den Start des Spiels komplett verpennt“, sagte Teamsprecher André Reich im Anschluss an die Partie. Nachdem Markus Kuchnia zunächst die 1:0-Führung der Gäste nach gut einer Minute noch ausgleichen konnte, gingen die Würfe der Fortuna in den folgenden fünf Minuten reihenweise am Tor vorbei. Ehmen zog mit einem 5:0-Lauf auf 6:1 davon (7. Minute). Nach zehn Minuten stand es dann 8:3 für die Gäste.

„Erst danach haben wir uns ins Spiel reingekämpft und konnten es etwas ausgeglichener gestalten“, erklärte Reich. Doch näher als drei Treffer (5:8 und 12:15) kamen die Gastgeber nicht heran. Zur Pause stand dann ein 13:18-Rückstand auf der Anzeigetafel. Grund waren technische Fehler, zu frühe Abschlüsse und eine schlecht gestaffelte Abwehrreihe.

Fortuna verwandelt beide Siebenmeter nicht

In der zweiten Hälfte wurde es aus Sicht der Gastgeber etwas besser. „Allerdings haben wir weiter zu viele Würfe leichtfertig verballert“, so Reich. Bezeichnend: Die zwei zugesprochenen Siebenmeter wurden beide nicht verwandelt. Reichs Mannschaft schaffte es dadurch nicht, wirklich in Schlagdistanz zu kommen. Verkürzte die Fortuna den Rückstand, folgte ein kurzer Lauf der Gäste, um den alten Abstand wieder herzustellen. So auch fünf Minuten vor dem Schlusspfiff. Manuel Schlechtinger hatte sein Team mit 27:29 herangebracht, doch Ehmen antwortete mit zwei Treffern – einem davon sogar in Unterzahl – zum vorentscheidenden 31:27.

„Am Ende steht eine verdiente Niederlage. Wir haben zu viele Fehler produziert, waren nicht auf der Höhe und zu unkonzentriert“, fasste ein enttäuschter Reich, der mit sieben Treffern noch der beste Schütze seines Teams war, zusammen.

Fortuna: Klages, Thiele – Gärtner, Kuchnia 4 Tore, Schlechtinger 5, Cyron, Seifert 1, Lange 1, Kraus, Wild, Reich 7, Graf 5, Tartler, Kaulen 6.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de