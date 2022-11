MTV-Volleyballerinnen gehen wieder leer aus

Die Verbandsliga-Saison der Volleyballerinnen des MTV Salzgitter steht weiterhin unter keinem guten Stern. Auch das direkte Duell mit der bis dato ebenfalls punktlosen GfL Hannover II ging mit 1:3 (15:25, 14:25, 26:24, 19:25) verloren. Damit stehen nach fünf Partien fünf Niederlagen für das Team von Trainer Sascha Jäger in der Statistik. Der Abstand zum rettenden Ufer beträgt bereits sechs Punkte.

MTV kann Ausfälle nicht kompensieren

Die Verletzungsmisere bleibt dem MTV in dieser Spielzeit hold. Nun erwischte es Mittelblockerin Paula Schäfer, die mit einer Fußverletzung, die sie sich im Training zuzog, fünf Wochen ausfallen wird. Somit war mit Neuzugang Charlotta Reckleben nur eine gelernte Mittelblockerin im lediglich sieben Spielerinnen umfassenden Kader für das Auswärtsspiel in der Landeshaupstadt vertreten. „Durch die sehr dünne Personaldecke und immer wieder auftretende Verletzungen haben wir noch keine Stammformation aufs Feld bringen können“, sagte Trainer Jäger.

Problem Nummer 1 in Hannover war aufgrund des Ausfalls von Paula Schäfer die Annahme. „Und leider kann sich unser Angriff nicht entscheidend durchsetzen“, sagte Jäger. Lediglich im dritten Durchgang, der mit 26:24 an die Gäste ging, konnte der MTV mit den Gegnerinnen mithalten.

„Hartes Stück Arbeit“ steht bevor“

Auch am kommenden Wochenende (Samstag ab 14 Uhr) hat Jäger für die beiden Heimspiele gegen den Wolfenbütteler VC und Spitzenreiter Vallstedt Vechelde Vikings lediglich einen Minimalkader zur Verfügung. „Meine Mädels müssen Vertrauen in ihre Fähigkeiten haben und mit einer mannschaftlichen Geschlossenheit auftreten, dann ist der ein oder andere Satzgewinn drin“, so Jäger, der gern Punkte in Salzgitter behalten möchte, aber auch weiß, dass dies ein „hartes Stück Arbeit“ werden wird.

MTV Salzgitter: Asan, Schmidt, Duda, Nykiel, Reistel, Uhlhorn, Reckleben.

Frauen, Bezirksklasse: VG Ilsede – MTV Salzgitter II 2:3 (12:25, 19:25, 25:19, 25:21, 13:15). Besser läuft es bei der Zweitvertretung des MTV. Nach dem 3:2-Sieg bei der VG Ilsede grüßt das Team mit 10 Punkten aus 4 Spielen von der Tabellenspitze. Am Samstag geht es parallel zur ersten Mannschaft in der Sporthalle des Gymnasiums Salzgitter-Bad gegen den MTV Astfeld II und den MTV Seesen.

