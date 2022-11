Thiede. Die weibliche C-Jugend von Viktoria Thiede gewinnt 42:10 gegen Celle und bleibt ungeschlagen an der Spitze der Handball-Landesliga.

Handball Warmwerfen für das Spitzenspiel in Rosdorf

Nächster Kantersieg für die weibliche C-Jugend des FC Viktoria Thiede in der Handball-Landesliga. Gegen den bislang sieglosen SV Garßen-Celle holte das Team von Trainer Fabian Kracik einen ungefährdeten 42:10 (19:4)-Heimsieg und baute die Erfolgsserie auf nun sieben Siege aus sieben Saisonspielen aus. Damit ist die Viktoria bestens gewappnet für das Spitzenspiel am kommenden Sonntag beim ebenfalls verlustpunktfreien Tabellenzweiten MTV Rosdorf.

Vor der Pause ist bereits alles klar

Die Gäste waren personell reduziert angereist und hatte auch Spielerinnen der D-Jugend mit an Bord. „Wir starteten sehr konzentriert und gingen schnell in Führung. Die Cellerinnen mühten sich, gaben nie auf, waren aber chancenlos. Die 19:4-Halbzeitführung war natürlich die Entscheidung“, erklärte Kracik und ergänzte: „Als Trainer kann man aus solchen Spielen nicht viele Erkenntnisse gewinnen. Was mich gefreut hat, ist, dass wir trotz der vielen Wechselei kaum einen Bruch im Spiel hatten. Die Tore waren wieder gut verteilt und alle konnten Spielzeiten bekommen.“

Thiede: Paul – Mack 5, Döhrmann 3, Fahl 4, Immenroth 1, Burgdorf 5, Grziwa 5, Friebe 1, Rosenhagen 4, Ascione 3, Bockelmann, Glomb 9, Wolf 2.

