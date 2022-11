TSV Salzgitter verpasst mögliche Punkte

Sie hatten sich viel vorgenommen, doch mussten die Heimreise leider mit leeren Händen antreten. Die Bundesliga-Kegler des TSV Salzgitter verloren mit 0:3 bei der TG Herford, der Spielverlauf war aber deutlich enger, als das Ergebnis es zunächst vermuten lässt.

Im ersten Block starte Felix Simmert, der über weite Strecken an Herfords Raffael Tönsmann dran blieb. „Felix hat dann aber immer mal wieder die Kugel verloren und die Fehler haben sich hereingeschlichen“, erklärte Salzgitters Kapitän Jörg Brandenburg. „Das war wirklich schade, da war mehr drin.“

Besser lief es für Andreas Twardowski, der jedoch Probleme hatte, ins Spiel zu finden. „Die ersten zwei Bahnen hat Andreas in meinen Augen verpennt und die falschen Bälle gespielt. Hinterher war er schlauer.“ So holte Twardowski den Rückstand gegenüber Robin Graes (836/6) noch auf und zog an ihm vorbei. „Das war dann richtig klasse von ihm“, lobte Brandenburg die Aufholjagd seines Teamkollegen. Ebenfalls auf ordentliche Leistungen konnten Dirk Henningsen (835/5) und Philipp Unger (830/3) zurückblicken.

Nicht zufrieden mit sich selbst war indes der TSV-Kapitän. „Ich habe zu ungleichmäßig gespielt und auf der ersten Bahn gleich mit einem Fehlwurf angefangen“, ärgerte sich Brandenburg, der die erste Bahn mit 199 Punkten beendete. „Ich wollte eigentlich 210 Punkte aufwärts haben. Wenn wir noch nen Punktgewinn bekommen sollten, musste ich Tagesbester werden.“ Das gelang ihm allerdings nicht mehr. Auch Carsten Warnecke (798/1) blieb unter seinen Möglichkeiten – und so blieb ein Punktgewinn aus Salzgitteraner Sicht aus.

„Bei dem einen oder anderen haben am Ende vier oder fünf Hölzchen gefehlt. Das ist dann natürlich echt unglücklich“, meinte Jörg Brandenburg nach dem 0:3. Der TSV bleibt somit auf dem letzten Platz in der Bundesliga und hat drei Punkte Rückstand auf den Vorletzten Ninepins 09 Iserloh, der beim nächsten Spieltag in zwei Wochen in Salzgitter gastiert.

TSV Salzgitter: Felix Simmert (810/2), Andreas Twardowski (843/9), Dirk Henningsen (835/5), Philipp Unger (830/3), Jörg Brandenburg (839, 7), Carsten Warnecke (798, 1).

