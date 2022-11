0:9 beim SC Gitter: VfL trennt sich von Matejasik

Salzgitter-Bad. Während der Fußball-Bezirksligist SC Gitter den dritten Sieg in Folge feiert, trennt sich der VfL Salder vom Trainer Fred Matejasik.

Landesliga-Absteiger SC Gitter hat den VfL Salder in der Fußball-Bezirksliga mit einer derben 9:0-Packung auf die Heimreise geschickt. Der Sportclub setzte seine Siegesserie mit nun drei Erfolgen fort und hat somit den angestrebten Anschluss an die Spitzengruppe hergestellt. Beim VfL hingegen trennte man sich nach der 14. Niederlage im 16. Spiel von Trainer Fred Matejasik.

Gitter stellt Weichen früh auf Sieg

Der SC Gitter setzte die Vorgabe seines Trainers Michael Bock perfekt um und begann die Partie mit hohem Tempo. Das schnelle 1:0-Führungstor von Jannis Rost (9.) mit einem platzierten Kopfball wurde dann zum Dosenöffner. „Nicht nur für Jannis hat es mich riesig gefreut, sondern das gesamte Team hat dann den Matchplan nahtlos umgesetzt“, sah sich der Trainer schon nach 20 Minuten auf dem richtigen Weg. Mit dem Doppelschlag von Thilo Adam (29.) und Rost (31.) innerhalb weniger Minuten war nach einer halben Stunde die Richtung für den „Dreier“ schon festgelegt.

Matejasik kündigt Rücktritt an

Der Gast aus Salder hingegen fand in keiner Phase der Partie ein Gegenmittel. Die Niederlagenserie der vergangenen Spiele ist nicht spurlos an dem Team vorbeigegangen. Mit vielen individuellen Fehlern hat der VfL zudem dem Gastgeber das Toreschießen noch erleichtert. Nach der Partie zog VfL-Trainer Fred Matejasik für sich und sein Betreuerteam den Stecker: „Trotz aller Bemühungen ist es uns nicht gelungen, die Negativserie zu beenden. Deshalb haben wir nach dem Schlusspfiff unseren Rücktritt gegenüber dem Fußball-Abteilungsleiter Davut Ataseven erklärt. Es haben viele Gründe zu der Niederlagenserie geführt. Wir haben keine Konstanz in die Leistung bekommen. Vielleicht hilft unser Rücktritt jetzt zum erforderlichen Umbruch“, fügte der B-Lizenzinhaber hinzu.

Abteilungsleiter Ataseven bestätigte die Trennung vom Trainer: „Wir haben unter der Woche bereits gesagt, dass wir den Vertrag auflösen, wenn wir in Gitter verlieren sollten. Ich war bis zuletzt von der Arbeit des Trainerteams überzeugt, aber wir brauchen einen Cut, um die Wende zu schaffen.“

Tore: 1:0 Rost (9.), 2:0 Adam (29.), 3:0 Rost (31.), 4:0 Kim (36.), 5:0 Adam (40.), 6:0 Günther (49.), 7:0 E. Jaschkowitz (62.), 8:0 Kunze (65.), 9:0 E. Jaschkowitz (71.).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de