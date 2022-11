Bleckenstedt siegt im Topspiel bei Fortuna mit 5:2

Lebenstedt. Mit dem 5:2-Erfolg bleibt Bleckenstedt an der Spitze. Überschattet wurde das Spiel von Auseinandersetzungen im Kabinentrakt.

Noch vor Beginn der zweiten Halbzeit schickt Schiedsrichter Tim Schwechheimer (in Rot) Fortuna-Kapitän Mirco Kleiner (links in Blau) sowie Bleckenstedts Tahir Darboe vorzeitig zum Duschen. Auch die Trainer Markus Stephan (Fortuna) und Gökhan Arikoglu (Bleckenstedt) bekommen nach einer Rudelbildung im Kabinengang die rote Karte.

Germania Blecken­stedt hat die Tabellenführung in der Fußball-Bezirksliga durch einen 5:2 (3:0)-Sieg im Spitzenspiel bei Fortuna Lebenstedt ausgebaut. Der verdiente Auswärtserfolg rückte aufgrund einer handfesten Auseinandersetzung im Kabinentrakt während der Halbzeitpause jedoch am Ende etwas in den Hintergrund.

Es dauerte zehn Minuten bis zur ersten Chance. Bleckenstedts Topstürmer Rico-René Frank scheiterte mit seinem Freistoß aus zentraler Position an der Fußabwehr von Fortuna-Keeper Yannik Rüstig, der den verletzten Simon Kässmann vertrat. Überhaupt gestaltete sich die Startaufstellung der Hausherren aufgrund von Verletzungen anders als gewollt. Sowohl Jan Pote als auch Lennart Gauger, die aufgrund ihrer Schnelligkeit eigentlich für Gefahr sorgen sollten, fielen beide aus.

Nur ein gefährlicher Ball fliegt auf das Germania-Tor

Die Schnelligkeit brachten dann die Gäste auf den Platz. Einen steilen Ball über die rechte Seite erlief Frank aus abseitsverdächtiger Position, flankte nach innen und Tahir Darboe brauchte nur noch den Fuß zum 0:1 hinhalten (13.). Wer auf eine Reaktion der Fortunen wartete, wurde enttäuscht. Bis auf einen Distanzschuss von Marvin Pramme flog kein gefährlicher Ball in Richtung von Rafael Frei im Germania-Tor. „Wir haben den Respekt viel zu spät abgelegt, waren zu weit von den Gegenspielern entfernt und nicht in den Zweikämpfen drin“, haderte der Fortuna-Coach Daniel Reinsch nach der Partie.

Ab der 30. Minute drückten die Gäste dann auf die frühe Vorentscheidung und wurden kurz vor der Pause für ihren Aufwand belohnt. Während Patrick Blania nach einem Zweikampf mit Darboe draußen behandelt wurde, schlug eben jener Darboe erneut zu. Eine Bogenlampe konnten die Fortunen nicht entschärfen und der Germania-Stürmer bedankte sich mit dem 0:2 (43.). Mit dem Halbzeitpfiff – die Gastgeber waren immer noch zu zehnt – stand dann Frank nach einer Flanke von Daniel Ziolo vollkommen frei im Strafraum und köpfte zur 0:3-Vorentscheidung ein.

Vier rote Karten nach Auseinandersetzung in den Kabinen

Im Kabinengang überschlugen sich dann die Ereignisse. Zunächst soll Bleckenstedts Okan Uysal den Pausenstand übereuphorisch gefeiert haben. Nachdem Germania-Coach Gökhan Arikoglu das Verhalten seines Spielers in der Fortuna-Kabine erklären wollte, soll es zu einer Rudelbildung und Handgreiflichkeiten gekommen sein. Mit zehnminütiger Verspätung kam Schiedsrichter Tim Schwechheimer zur zweiten Halbzeit auf das Feld. Zeigte zunächst Fortuna-Kapitän Mirco Kleiner und Blecken­stedts Doppeltorschützen Darboe die rote Karte und stellte dann auch noch Lebenstedts Co-Trainer Markus Stephan und Germania-Coach Arikoglu vom Platz.

Fußball wurde danach mit 10 gegen 10 weiter gespielt. Und den größeren Freiraum auf dem Feld nutzte Frank, der nach Traumpass von Uysal zum 0:4 stellte (61.). In der Folge hätte der Stürmer sogar noch erhöhen können, wenn nicht sogar müssen. So sorgte Florian Eggert mit einem Doppelpack kurz vor Schluss noch für Ergebniskosmetik (85., 87.), ehe Danilo Leo den Endstand besorgte (89.). „Der Sieg geht komplett in Ordnung, wir sind sehr froh über die Leistung heute“, sagte Arikoglu nach der Partie.

Tore: 0:1, 0:2 Darboe (13., 43.), 0:3, 0:4 Frank (45., 61.), 1:4, 2:4 Eggert (85., 87.), 2:5 Leo (89.). Besonderes: Rote Karten gegen Kleinert (Fortuna) und Darboe (Blecken­stedt, beide 46.).

