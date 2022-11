Siegfried-Ringer sind gegen Spitzenreiter chancenlos

Auch im letzten Heimkampf der Oberliga-Saison sollte es für die Ringer des KSV Siegfried nicht zu einem Erfolg reichen. Gegen Tabellenführer SC Roland Hamburg war in der Eikelhalle in Salzgitter-Bad einfach kein Kraut gewachsen.

Die Hansestädter reisten in voller Truppenstärke und mit dem Selbstbewusstsein aus fünf errungenen Mannschaftssiegen in fünf Kämpfen an. Der KSV hingegen ging unter ungünstigen Vorzeichen in den letzten Heimkampf der Rückrunde. Krankheitsbedingt fehlten viele Ringer aus dem Stammkader und gleich zwei Gewichtsklassen konnten nicht besetzt werden.

Valentin Zimpfer (Klasse bis 57 kg im griechisch-römischen Stil) sah gegen Eren Murat lange wie der sichere Sieger aus, brachte sich aber in der Schlussminute selbst in Bedrängnis und verlor knapp (8:10). Bilal Tajik (61 kg, Freistil) hatte „mit dem Schiedsrichter noch einen zweiten Gegner im Ring“, wie Teamsprecher Bert Löper anmerkte. Mit zwei eindeutig nicht für ihn gezählten Wertungen verlor er den Kampf gegen Julius Kock unverdient (7:10).

Bert Löper (80 kg, Freistil) selbst war gegen den technisch perfekten Hisir Ozdoev chancenlos und verlor den Kampf auf Schultern. Jalal Partoyi (75 kg) hatte mit Imran Saidov im griechisch-römischen Stil einen ebenbürtigen Gegner, der ihm viel abverlangte. Doch Partoyis Durchdreher in der Schlussminute trieben den Punktestand noch einmal deutlich in die Höhe (21:10). Den zweiten Salzgitteraner Erfolg des Abends sicherte Anton Hochhalter (98 kg, Freistil) mit einem Schultersieg.

Mit dem Punkteverlust aus zwei nicht besetzten Gewichtsklassen und insgesamt fünf verlorenen Kämpfen musste der KSV seine bisher deutlichste Niederlage hinnehmen (7:20). Trotzdem sorgte das zahlreich erschienene Publikum für eine sehr gute Stimmung in Salzgitter-Bad.

