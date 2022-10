Salzgitter Icefighters gehen mit Rückenwind ins Topspiel

Adam Strakos (in Schwarz) und die Salzgitter Icefighters kamen beim 8:1-Heimsieg nur selten ins Straucheln.

Gut erholt vom schweren Auswärtsspiel in Adendorf am Freitag präsentierten sich die Salzgitter Icefighters im Regionalliga-Heimspiel gegen den Hamburger SV. Das Eishockey-Team von Radek Vit überrollte die Hanseaten mit 8:1 (4:0, 2:0, 2:1) und schoss sich für das anstehende Spitzenspiel gegen die Harzer Falken am kommenden Freitag warm.

Es läuft einfach für die Stahlstädter, die selten so gut in eine Spielzeit gestartet sind. Großen Anteil daran haben vor allem die Neuzugänge Thomas Pape, Adam Strakos und Tomas Čermák, die eine neue Qualität in die Mannschaft gebracht haben. Mehr Tempo, mehr Laufbereitschaft und eine deutlich verbesserte Abschlussquote zeichnen die Icefighters im Vergleich zu den Vorjahren aus. Ihrem Spiel zuzuschauen, macht momentan einfach großen Spaß, den sich über 300 Zuschauer nicht nehmen ließen. Und sie sollten ihr Kommen nicht bereuen.

Ganz starkes erstes Drittel

Bereits in der zweiten Minute eröffnete der enorm einsatzfreudige Kirill Borisov den Torreigen. Das neue tschechische Super-Duo Strakos/Čermák harmonierte erneut prima und erhöhte vorentscheidend auf 3:0. Den Schlusspunkt unter ein ganz starkes erstes Drittel setzte Jakob Ceglarski.

Weniger zufrieden mit der Leistung war Trainer Radek Vit im Mitteldrittel: „Unsere Abwehr war nicht immer konzentriert. Der HSV kam ein paar mal frei auf unser Tor zu, und wenn die zwei Dinger reinmachen, bauen wir den Gegner damit auf.“ Doch an Keeper Dennis Korff biss sich der HSV die Zähne aus. Die kleinen Nachlässigkeiten waren sicher auch dem Umstand geschuldet, dass den Gastgebern verletzungsbedingt nur noch vier etatmäßige Verteidiger zur Verfügung standen. Das machten die Hausherren in der Offensive wett. Čermák erzielte bereits seine Saisontore Nummer 14 und 15.

Hitziger Schlussabschnitt

Das bis dahin faire Duell wurde im Schlussdrittel ruppiger. Der Frust schien beim HSV tief zu sitzen, die Icefighters konterten jedoch schlagkräftiger. In Unterzahl kassierten die Stahlstädter schließlich den Ehrentreffer. Zur Freude der Fans schraubten Jannis Bahr und Christian Pelikan das Ergebnis bis zum Abpfiff auf 8:1 in die Höhe.

Das Spiel kompakt

Icefighters: Korff, Schoch – Kreismer, L. Vit, Bahr, Siglreithmaier, Rötsch – Strakos, Čermák, Müller, D. Herklotz, Pape, Ceglarski, Engel, Pelikan, Borisov.

Tore:

1:0 Borisov (2., D. Herklotz, Rötsch)

2:0 Strakos (6., L. Vit, Čermák)

3:0 Čermák (13., Strakos, Müller)

4:0 Ceglarski (19., Strakos, Pape, in 5:4-ÜZ)

5:0 Čermák (31., Strakos, Müller)

6:0 Čermák (34., Müller, in 4:5-UZ)

6:1 Savchenko (49., in 5:4-ÜZ)

7:1 Bahr (51., D. Herklotz, Pape)

8:1 Pelikan (54., D. Herklotz, Ceglarski)

Strafen:

Icefighters: 30 Minuten

Hamburg: 14 Minuten

Zuschauer: 305

