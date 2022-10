KSV Vahdet II trifft einfach das Tor nicht und verliert

Salzgitter. Viele Chancen – keine Tore: Der KSV Vahdet Salzgitter II unterlag in der Nordharzliga der SG Bohrstadt am Ende klar mit 0:3.

Auch der artistische Versuch von Cihan Ates fand den Weg ins Bohrstädter Tor nicht. Der KSV Vahdet II scheiterte beim 0:3 an seiner Chancenverwertung.

Während der Abwärtstrend von Viktoria Thiede nach der vierten Niederlage in Folge weitergeht, sind der FSV Fuhsetal, Glück Auf Gebhardshagen und der TSV Salzgitter aktuell richtig gut drauf in der Fußball-Nordharzliga.

Staffel 1

SC Gitter II – SC 18 Harlingerode 0:4 (0:1). Tore: 0:1 Lüddemann (17.), 0:2 Trampe (53.), 0:3, 0:4 Hausdoerfer (60., 90.+1).

Die Tendenz beim SC Gitter II zeigt weiter nach unten. Die Niederlage gegen Harlingerode war bereits die dritte in Folge, wobei das Team von Trainer Michael Weber in diesen Begegnungen elf Tore kassierte und nur zwei selbst schoss.

Staffel 2

KSV Vahdet Salzgitter II – SG Bohrstadt 0:3 (0:1). Tore: 0:1 Bolm (31.), 0:2 Kühling (76.), 0:3 Freiberger (78./FE).

Der KSV Vahdet II ist mit großen Personalproblemen ins Spiel gegangen. Trainer Bekir Yeter hatte drei Mann aus der dritten Mannschaft und einen Spieler, der lange nicht mehr auf dem Platz stand, mit an Bord. Trotz der zusammengewürfelten Truppe war ein Sieg drin. „Wir haben uns viele Chancen erspielt, diese aber leider nicht genutzt. Und dann kriegen wir mit einem Angriff sogar das 0:1“, sagte Yeter. Noch schlimmer wurde es in der zweiten Hälfte. „So etwas habe ich noch nicht erlebt. Wir haben mindestens acht hundertprozentige Chancen, verschießen sogar einen Elfmeter“, haderte Yeter. Die Tore machte aber der Gast.

FSV Fuhsetal – Viktoria Thiede 5:1 (3:1). Tore: 0:1 Sevimli (20.), 1:1 Stanko (22.), 2:1 Kaschner (24.), 3:1 Voss (41./FE), 4:1 Stern (48.), 5:1 Voss (57./FE).

„Eine herausragende Leistung meiner Mannschaft, die seit Wochen immer wieder personelle Ausfälle wegstecken muss, dennoch als Einheit auftritt und starke Spiele zeigt“, lobte FSV-Trainer Dennis Kleinert, der das überraschende 0:1 nach 20 Minuten als Weckruf für seine Mannschaft sah. Fortan habe sein Team besser gegen den Ball gearbeitet und bereits zur Pause für die Vorentscheidung gesorgt. „Wir waren das gesamte Spiel über bestimmend und haben den Sieg souverän nach Hause gebracht.“

TSV Salzgitter – TuS Cremlingen 3:1 (1:0). Tore: 1:0 Kirschner (35.), 1:1 Erchinger (58.), 2:1 Dia (76.), 3.1 Aljallod (90.+3).

„Meine Jungs haben von Beginn an das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Leider sind wir nur mit 1:0 in die Pause gegangen, weil wir zu viele Chancen liegen gelassen haben“, sagte TSV-Coach Yasin Bayrakdar. Nur zu Beginn der zweiten Halbzeit haben die Gäste das Kommando übernommen und kamen zum Ausgleich. „Danach haben wir den Hebel wieder umgelegt und das Spiel verdient gewonnen. Ich bin sehr zufrieden.“

SV Glück Auf Gebhardshagen – SV Wendessen 5:2 (3:1). Tore: 1:0 D. Stockmann (11.), 1:1 Doering (16.), 2:1 J. Stockmann (20.), 3:1 Travers (28.), 3:2 Gos (68.), 4:2 Gensicke (76.), 5:2 Niesing (90.+1).

Die Knappen haben gut auf das hohe Pressing der starken Gäste reagiert und den dritten Sieg in Folge eingefahren. „Es läuft inzwischen richtig gut. Wir verschieben gut, reden viel auf dem Platz. Das Training macht sich jetzt bezahlt. 14:4 Tore in den vergangenen drei Partien sprechen eine deutliche Sprache“, freute sich GA-Trainer Nico Nödler. Wichtig sei vor allem gewesen, dass seine Mannschaft nach dem 2:3-Anschluss nicht nervös wurde und weiter ruhig und besonnen agierte.

VfL Salder II – SG Achim/Börßum/Hornburg 0:5 (0:2). Tore: 0:1 Blume (4.), 0:2 Eigentor J. Schönwiese (7.), 0:3 T. Wilkens (47.), 0:4 F. Wilkens (58.), 0:5 Blume (90.).

Der VfL hatte sich vor dem Spiel viel vorgenommen, hat es aber nicht auf den Platz bekommen, wie VfL-Trainer Peter Hoppe erklärte. Nach sieben Minuten war die Partie quasi schon entschieden. „Wir haben keinen Zugriff bekommen und waren körperlich nicht präsent.“

