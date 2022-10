SG-Männer setzen sich oben in der Tabelle fest

Fabian Trost (im Angriff) wurde nach der Partie gegen Osnabrück zum „Man of the Match“ auf Salzgitteraner Seite gewählt.

Die SG STV/MTV Salzgitter hat ihre Erfolgsserie in der Volleyball-Regionalliga der Männer fortgesetzt und mit dem 3:0 (25:16, 25:18, 25:21) gegen den VC Osnabrück bereits den vierten Sieg in Folge eingefahren. Damit setzte sich das Team von Trainerin Bianca Kerkmann in der Spitzengruppe der Tabelle fest.

Obwohl unter der Woche kurzfristig Libero Tobias Feustel ausgefallen war, konnte Kerkmann erstmals in dieser Saison auf einen elf Mann starken Kader zurückgreifen. Andreas Sandvoß übernahm den Posten von Feustel.

Ziel der Hausherren war es, mit druckvollen Aufschlägen, starken Angriffen und einer konzentrierten Annahme von Beginn an die Kontrolle über das Spiel zu gewinnen und vor allem nicht in Rückstand zu geraten. „Das hat in den ersten beiden Sätzen hervorragend funktioniert. Wir waren jederzeit in der Lage zu handeln und haben immer vorn gelegen. Die Jungs haben zum Teil ein richtiges Angriffs-Feuerwerk abgebrannt“, so die Trainerin.

Wäre es so auch im dritten Satz weitergangenen, wäre Kerkmann am Ende auch vollauf zufrieden gewesen. Doch leider bekam der starke Auftritt der SG einen Bruch. Kapitän Daniel von Zepelin verletzte sich beim Stand von 5:5. Das linke Knie wurde bei einer Landung in Mitleidenschaft gezogen. Mit dem Krankenwagen ging es für von Zepelin direkt ins Krankenhaus. „Leider sieht es danach aus, dass die Verletzung schwerer ist“, so Kerkmann, deren Mannschaft im Anschluss nicht mehr so druckvoll auftrat wie zuvor.

Die Folge waren viele Eigenfehler und eine verminderte Konzentration. „Wir haben etwas gebraucht, um uns wieder zu sammeln und das Spiel dann für uns zu entscheiden. Der Sieg ist allerdings teuer erkauft. Denn mit Daniel ist bereits der zweite Kapitän nach Kevin Wieloch erst einmal raus“, bedauerte die Trainerin nach der Partie.

SG STV/MTV: Suchanek, J. Feustel, Trost, Hauberg, Sandvoß, Schäfer, Schneider, von Zepelin, Lindenberg, Ludwigh, Baltzer.

