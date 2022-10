Youngster Schulze führt Union zum dritten Sieg

Der SV Union Salzgitter hat seine Spitzenposition in der Tischtennis-Regionalliga verteidigt. Die Sölter gewannen den Staffelhit gegen den Oberalster VfW Hamburg vor einer stattlichen Kulisse in der Gymnasium-Sporthalle Salzgitter-Bad mit 7:3. Die Hanseaten waren bis zu diesem Zeitpunkt ebenfalls noch ungeschlagen.

Zum fleißigsten Punktesammler des Heimteams in dieser zweieinhalbstündigen Auseinandersetzung avancierte Nils Schulze, der sich in bestechender Form präsentierte. Die Feinabstimmung des früheren Schüler-Nationalspielers mit dem schwedischen Linkshänder Johan Hagberg funktionierte optimal, obwohl auch die Gegner in einer links-rechts Kombination antraten.

Nils Schulze nutzt die Schwächen des Gegners eiskalt aus

Der 2,15-Meter-Hüne Christian Witter und der mindestens 50 Zentimeter kleinere Linkshänder Harun Bozanoglu liefen bei den Attacken des Duos aus der Salzstadt trotz Witters überdimensionaler Reichweite häufig ins Leere. Dabei profitierte Schulze vor allem von den trickreichen Servicebällen seines Stockholmer Partners, da vor allem Bozanoglu die Returns nur unzureichend zurückgab und als Vorlagen servierte. Der 22-jährige Rückhand-Spezialist Schulze nutzte die Schwäche der gegnerischen Nummer 3 eiskalt aus und war maßgeblich an dem nie gefährdeten 11:4, 11:5, 11:4-Triumph über die das Hanseaten-Duo beteiligt.

Nicht den Hauch einer Chance ließ die Nummer 3 der Salzstädter auch Gerrit Weber. „Nils hat die Lage jederzeit beherrscht und vor allem mit seinen Rückhandschüssen extrem stark performt“, lobte Teamchef Stefan Blanke seinen Youngster und fügte hinzu: „Nils ist jederzeit in der Lage, beim Tempo noch einen Gang hochzuschalten. Außerdem taktiert er mittlerweile in kritischen Situationen relativ clever und findet Lösungen, sich zu befreien.“

Entwicklung von Nils Schulze spiegelt sich auch in seiner Bilanz wider

Das Spiel gegen Weber (11:4, 11:4, 6:11, 11:8) wurde ebenso zu einer sicheren Beute des Offensivspielers wie das zweite Einzel gegen Bozanoglu, der seine Aktionen aus der Halbdistanz laut Blanke mit zu geringer Härte vortrug, die Schulze mit höherer Geschwindigkeit in drei Sätzen beantwortete (11:7, 14:12, 11:9). „Nils hatte einfach mehr Möglichkeiten als seine Gegner“, beurteilte Blanke erfreut die Entwicklung des Klein Denkters, die sich auch in dessen Bilanzen (Einzel 5:1 und Doppel 3:0) widerspiegelt.

Stattdessen musste Johan Hagberg schmerzhaft zur Kenntnis nehmen, dass die Anforderungen in der Regionalliga deutlich höher sind als in der Oberliga. Der 28-jährige Stockholmer hatte sogar Mühe sich gegen Witter zu behaupten. Der Hamburger fand häufig die richtigen Antworten für dessen effetvolle Topspinbälle und beugte sich erst nach vier hartumkämpften Sätzen (11:9, 9:11, 11:8, 11:8).

Union Salzgitter steht überraschend an der Tabellenspitze

Auch Unions Nummer 2, Agnius Kacerauskas, musste gegen Witter kämpfen und hielt ihn mit 10:12, 11:7, 11:6, 11:4 in Schach. „Man hat Agnius nach diesem Sieg die Befreiung in seiner Anspannung angemerkt. Damit erntete er auch den Lohn für seine intensive Vorbereitung in Vilnius, Stockholm und zuletzt bei uns“, freute sich Blanke. Nicht zum Zug kamen Kacerauskas und Hagberg allerdings gegen den dreifachen Hamburger Meister Kai Enno Kleffel. „Ich hätte nicht im Traum daran gedacht, dass wir als Aufsteiger gleich an der Tabellenspitze stehen“, freute sich Teamchef Blanke nach dem dritten Sieg.

