Schwede Johan Hagberg reist diesmal rechtzeitig an

Der überragende Akteur in der jüngsten Oberliga-Saison, Johan Hagberg, möchte seinen Siegeszug für den SV Union Salzgitter auch in der Regionalliga fortsetzen.

Der Tischtennis-RegionalligistSV Union Salzgitter möchte seine Spitzenstellung bei seiner Heimpremiere am Sonntag verteidigen, wenn sich der VfW Oberalster Hamburg um 15 Uhr in der Sporthalle des Gymnasiums Salzgitter-Bad vorstellt. Die Hanseaten reisen mit einem 9:1-Erfolg gegen den SC Poppenbüttel als Empfehlung an.

Regelrechte Anreise-Odyssee schwächte Schweden Hagberg zuletzt

Viel vorgenommen hat sich in dieser Auseinandersetzung vor allem Johan Hagberg, der mit seiner Leistung zum Saisonstart trotz einer 3:1-Ausbeute gegen Siek und Bargteheide nicht zufrieden war, weil seine bis dahin weiße Weste den ersten Schmutzfleck erhielt. „Johan ist sehr ehrgeizig. Deshalb hat ihn diese Fünfsatzschlappe gegen Mulid Kushov unwahrscheinlich gewurmt. Die Ursache für diese unerklärliche Schwäche habe ich erst vor wenigen Tagen erfahren“, berichtete Teamchef Stefan Blanke und schilderte eine regelrechte Odyssee seiner Spitzenkraft, die stets möglichst kostensparend aus ihrer schwedischen Heimat anreisen möchte.

„Johan ist allerdings aus unerklärlichen Gründen nicht in Berlin, sondern in München auf dem Flughafen gelandet und fand erst mit 20-stündiger Verspätung einen Anschlussflug nach Hamburg. Deshalb hat er auch unausgeschlafen das erste Einzel gegen den Sieker Mulid Kushov im fünften Satz verloren“, berichtet Blanke. „Das wird ihm nicht noch einmal passieren. Deshalb wird Johan an diesem Wochenende rechtzeitig aus Stockholm anreisen, um sich am Samstag noch gemeinsam mit der Mannschaft vorzubereiten.

Agnius Kacerauskas hat sich intensiv vorbereitet

Auch der zweite internationale Import, Agnius Kacerauskas, hat seine Konsequenzen aus seiner mäßigen 1:3-Ausbeute zu Saisonbeginn gezogen. Den 22-jährigen Studenten ärgerte seine Negativbilanz so sehr, dass er nach den Punktspielen in Siek und Bargteheide zwar zunächst die Heimreise nach Vilnius antrat, aber von dort für vier Tage nach Stockholm weiterflog, um nicht nur mit Hagbergs Hilfe die Defizite auszubügeln, sondern auch gegen Cracks eines Stockholmer Erstligisten das kleine Racket stundenlang zu schwingen.

Kacerauskas reist an diesem Wochenende gemeinsam mit seinem Vater Audrius aus Litauen an. Für Audrius Kacerauskas ruft am Samstag zu ungewöhnlich früher Stunde um 10 Uhr gleich die Pflicht. Der frühere baltische Meister will der Union-Reserve helfen, ihre Spitzenstellung in der Landesliga gegen den RSV Braunschweig II und im Anschluss ab 15 Uhr gegen die SG Groß Denkte/SC Atzum zu verteidigen.

Mehrstündiges Sondertraining am Samstag

Sohn Agnius Kacerauskas bleibt allerdings auch nicht untätig, während sein Vater um Punkte kämpft. Teamchef Blanke hat für sein Regionalliga-Quartett am Samstag in der Altstadtturnhalle ein mehrstündiges Sondertraining angesetzt. Am Sonntag werden die beiden Importe aus Stockholm und Vilnius vor allem vom amtierenden Hamburger Meister Kai-Enno Kleffel gefordert, der maßgeblich zum 9:1-Triumph seiner Mannschaft über Poppenbüttel beitrug.

