Wahnsinn: Gitter dreht 0:3 gegen Fortuna in 4:3-Sieg!

Salzgitter. Für die meisten Bezirksligisten stand am langen Wochenende eine Doppelschicht an. Der SC Gitter erlebte dabei eine absolute Achterbahnfahrt.

Doppelschicht für die meisten Fußball-Bezirksligisten aus Salzgitter stand an diesem Wochenende auf dem Spielplan. Der Feiertag zur deutschen Einheit wurde genutzt, um Samstag und Montag zu spielen. Dabei gab es die ein oder andere Derby-Überraschung.

Freitag-Spiel

MTV Lichtenberg – SV Innerstetal 4:0 (2:0). Tore: 1:0 Hagdorn (2.), 2:0 Spintzyk (44.), 3:0 Hagdorn (67.), 4:0 Miri (87.).

Einen Blitzstart erwischte der MTV bei der Heimpremiere unter Flutlicht. Die erste Ecke für den Gastgeber versenkte Torben Hagdorn per Kopf zur Führung. „Die Euphorie des schnellen Tores und der Sieg bei Union Salzgitter haben dann zu einem starken Auftritt im ersten Spielabschnitt geführt. Wir hätten noch ein oder zwei Dinger mehr machen müssen. Zu Beginn der zweiten Halbzeit haben wir eine Viertelstunde lang dem Druck des SVI standgehalten. Am Ende wurde es ein verdienter Sieg“, stellte MTV-Co-Trainer Eugen Reichert fest. Der Trainer des SV Innerstetal, Frank Dierling, trauerte den vergebenen Torchancen seines Teams nach: „Wir spielen trotz des schnellen Gegentreffers dann bis zum 2:0 gut mit. Nach der Pause haben wir – wie in den letzten vier Partien – nicht das Glück beim Torabschluss. Das ist derzeit unser Manko. Uns fehlt ein Torerfolg, damit wir wieder mehr Ruhe in den Aktionen haben.“

Samstag-Spiele

Germania Bleckenstedt – TSV Üfingen 2:2 (2:1). Tore: 0:1 Drabon (16.), 1:1 Block (34.), 2:1 Becker (42./FE), 2:2 Lüer (50./FE).

Die Gäste stellten sich im Kanalderby erwartungsgemäß hinten rein und lauerten auf Konter. Einer davon saß in der 16. Minute durch Moritz Drabon. In der Folge durfte sich der TSV bei Keeper Timo Mattick bedanken, dass die Führung Bestand hatte. „Wir haben stark verteidigt, hatten ein gewisses Spielglück und einen bärenstarken Torwart – nur so kannst du in Bleckenstedt was holen“, so TSV-Trainer Frank Leitermann.

Was aus dem Spiel heraus für die Hausherren nicht klappte, funktionierte dann nach Standards. Zunächst köpfte Tobias Block nach einer Ecke den Ausgleich, ehe Jason Becker nach einem berechtigten Foulelfmeter die 2:1-Führung erzielte. Kurz nach der Pause gab es dann Elfmeter für Üfingen. „Der war sicherlich strittiger“, erklärte Leitermann. Der gefoulte Phillip Lüer verwandelte sicher zum 2:2, das durch eine engagierte Abwehrleistung des TSV bis zum Ende hielt.

„Üfingen hat das gut gemacht und sich den Punkt verdient. Wir sind mal wieder an der schwachen Chancenverwertung gescheitert. Wir haben aber auch nicht verloren, von daher ist es kein Beinbruch“, so Germania-Coach Gökhan Arikoglu.

SV Rammelsberg – VfL Salder 6:0 (2:0). Tore: 1:0, 2:0 Ibo (19., 38.), 3:0 Sollorz (61.), 4:0 Pannwitz (72.), 5:0, 6:0 Schliesenski (77., 90.).

„Das war das schlechteste Spiel meiner Mannschaft, seit meinem Start hier am 1. Juli“, erklärte VfL-Trainer Fred Matejasik. Sein Team habe kein Zweikampfverhalten an den Tag gelegt und viele technische Mängel offenbart. Dabei hatte sich der VfL nach dem 1:3 vergangene Woche gegen Adersheim viel vorgenommen. „Vielleicht war das das Problem. Die Jungs wollten zu viel und waren deshalb verkrampft. Es muss sich dringend etwas ändern“, sagte Matejasik nach dem Spiel.

MTV Wolfenbüttel II – SC Gitter 5:1 (3:0). Tore: 1:0 Bischoff (25.), 2:0 Schmiedel (33.), 3:0 Thiele (40.), 3:1 Rost (59.), 4:1 Kara (61.), 5:1 Sarizki (77./FE).

Viel zu pomadig agierte der Landesliga-Absteiger aus Gitter im Meesche-Stadion. Die Lessingstädter nahmen das Heft schon nach fünf Minuten in die Hand. Der Sportclub reagierte nur auf das laufende Spielgeschehen. Bis zur Pause wurden die entscheidenden Zweikämpfe im Mittelfeld allesamt verloren. „Wir waren einfach zu passiv. Zudem haben wir die Kopfballduelle zumeist verloren. Beim dritten Tor leisteten wir richtig Schützenhilfe“, stellte Interimstrainer Michael Weber zur Pause fest.

Nach seiner Ansprache kam der SC entschlossener aus der Kabine. Die erste Viertelstunde gehörte vom Spielverlauf her dem Gast. Jannis Rost schaffte den 1:3-Anschluss für den SC. Doch zwei Minuten später war es mit der Herrlichkeit schon wieder vorbei. Devran Kara versetzte den Blau-Weißen mit dem vierten Tor den entscheidenden Nadelstich. „Danach war die Körpersprache in meinem Team komplett weg. Nicht nur die Köpfe waren leer, sondern es fehlte schlichtweg der Mut. Es war am Ende fahrig und trostlos“, stellte der sichtlich enttäuschte Übungsleiter Michael Weber nach dem Abpfiff fest.

Info: Die Spiele KSV Vahdet Salzgitter – SV Union Salzgitter und SV Fortuna Lebenstedt – TSV Lochtum wurden aufgrund von Unbespielbarkeit der Plätze kurzfristig abgesagt.

Montag-Spiele

TSV Lochtum – MTV Lichtenberg 3:1 (1:0). Tore: 1:0 Wagner (25./FE), 1:1 Hassan Khalil (72.), 2:1 Wagner (75.), 3:1 Käthner (81.).

Die Saison des MTV Lichtenberg bleibt ein Auf und Ab. Nach dem überzeugenden Heimsieg am Freitagabend gegen den SV Innerstetal, ließ die Truppe von Trainer Stanislav Gross beim Aufsteiger Lochtum wieder Federn im Tabellenkeller. „Was am Freitag gut geklappt hat, war gegen Lochtum schlecht“, erklärte Gross nach dem Spiel. Im Vergleich zum Innerstetal-Spiel musste der Coach drei Wechsel vornehmen, während die Gastgeber am Samstag spielfrei hatten. „Vielleicht war das auch ein Grund. Auf jeden Fall war der Gegner viel präsenter und aggressiver“, so Gross. Nach dem Ausgleich habe seine Mannschaft in der Folge versucht, auf Abseits zu spielen, was mit dem 1:2 bestraft wurde. „Das war dann der Anfang vom Ende. Aber es hilft nichts. Mund abputzen und am kommenden Wochenende weitermachen“, erklärte der MTV-Trainer.

SC Gitter – Fortuna Lebenstedt 4:3 (1:3). Tore: 0:1 Eggert (6.), 0:2 Kleiner (31.), 0:3 Pote (37.), 1:3 Kim (42.), 2:3 Winnicki (62.), 3:3 Rost (67.), 4:3 Winnicki (80.).

Fußball verrückt auf dem Kunstrasenplatz des SC. Der Tabellenführer aus Krähenriede legte eine fast perfekte erste Spielhälfte hin und führte zurecht bis drei Minuten vor dem Pausenpfiff mit 3:0-Toren. Dann machte SC-Stürmer Malgeunsaem Kim mit dem 1:3 aus dem Nichts die Partie kurz vor der Pause noch einmal heiß.

Bis dahin hatte Fortuna das Geschehen klar im Griff. Die Tore von Florian Eggert, Mirco Kleiner und Jan Pote für die Krähenrieder Jungs waren alle gegen eine nicht entschlossen genug agierende SC-Abwehrkette erzielt. Bis zum Anschlusstreffer schrieb SC-Trainer Michael Bock seinen Handzettel – wie einst Trainerlegende Ewald Lienen – voll. Beim Gang in die Kabine blieb Bock mit reichlich Abstand noch zurück.

Den Glauben an sein eigenes Team hatte das Vorstandsmitglied des SC, Walter Künnecke, zu dem Zeitpunkt noch nicht verloren. „Wir holen hier noch ein 3:3 raus“, so Künnecke. Mit dem Anpfiff zur zweiten Spielhälfte präsentierte sich der Landesliga-Absteiger in der Tat mit einer anderen Körpersprache. Sebastian Hiebsch deutete mit einem Freistoß in der 57. Minute den Siegeswillen der Heimelf schon einmal an. Es folgten dann zehn starke Minuten. Innerhalb von vier Minuten machten Dennis Winnicki und Jannis Rost aus dem Rückstand ein 3:3-Remis. Fortuna brachte außer einem Torschuss von Jan Zaube keine große Offensivaktionen mehr zustande. Die Körpersprache der ersten 40 Minuten war wie weggeblasen. Zehn Minuten vor Ultimo zog dann Dennis Winnicki mit seinem zweiten Treffer zum 4:3 den Dreier für die Heimelf noch an Land.

VfL Salder – TSV Üfingen 3:4 (2:2). Tore: 1:0 Marquardt (11./FE), 1:1 Gimmler (28.), 1:2 Kamann (37.), 2:2 Pryskalla (45.), 3:2 Marquardt (49.), 3:3 Eimecke (67.), 3:4 Drabon (90.+3).

Einen offenen Schlagabtausch lieferten sich die beiden Teams im Kellerderby. „Dieses Spiel hatte Höhen und Tiefen und am Ende waren wir die etwas glücklichere Mannschaft“, fasste TSV-Trainer Frank Leitermann die Partie zusammen. Salders Coach Fred Matejasik hatte einen guten Auftritt seiner Mannschaft im Vergleich zum Samstagsspiel gesehen: „Unsere Tore sind sehr gut herausgespielt. Allerdings hatten wir auch Chancen, das Spiel früher für uns zu entscheiden. Am Ende haben es unsere Gegner zu leicht, gegen uns Tore zu machen.“

So auch in der Nachspielzeit, als ein Freistoß aus dem Halbfeld an Freund und Feind durch den Strafraum vorbei segelte und Üfingens Kapitän Moritz Drabon nur noch einzuschieben brauchte – der von den Gästen vielumjubelte 4:3-Siegtreffer. Dieser hätte aber auch auf der anderen Seite fallen können, doch Leander Goes vergab kurz vor dem Ende eine Großchance. Im Gegenzug traf allerdings auch der TSV die Latte.

Die Schlussphase war ein Spiegelbild der kompletten 90 Minuten. Zunächst gingen die Hausherren durch Kapitän Patrick Marquardt per Elfmeter in Führung, dann konterten die Gäste mit zwei Treffern durch David Gimmler und Lukas Kamann, ehe Salder mit dem Halbzeitpfiff durch Moritz Pyrskalla ausglich. Nach Wiederanpfiff brachte Patrick Marquardt sein Team erneut in Front. Diesmal war es Louis Eimecke, der für Üfingen ausglich. Dann folgte die turbulente Schlussphase mit bekanntem Ausgang.

Während Üfingen nach vier Punkten aus zwei Spielen den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze hergestellt hat, verliert der VfL das rettende Ufer mehr und mehr aus den Augen.

Union Salzgitter – Arminia Adersheim 1:1 (0:0). Tore: 1:0 Duwe (83.), 1:1 Krüger (90.+2).

Mit dem letzten Aufgebot erkämpfte sich Union gegen den starken Aufsteiger aus Adersheim ein Remis. „Mit zwölf Ausfällen vor Spielbeginn muss man erst einmal klarkommen. Unsere Anleihe bei der zweiten Mannschaft am frühen Morgen hat optimal hingehauen. Wilhelm Frank hat ein starkes Spiel als Verteidiger abgeliefert. Unsere gewohnte Nummer 1, Philipp Weykamp, hat als Sturmspitze gespielt. Mit Jan-Simon Lehmkuhl und Phil-Colin Krause haben wir zwei Ergänzungsspieler gehabt. Vor der Partie wären wir mit einem Punkt zufrieden gewesen“, sagte Co-Trainer Fabian Borgs, der seinen Chef Lars Freytag (Urlaub) vertrat, direkt nach dem Abpfiff.

In der Tat verkaufte sich die zusammengewürfelte Heimmannschaft stark. Das 1:0-Führungstor durch Dustin Duwe konnte Union dann allerdings nicht zum Dreier nutzen. Den letzten langen Ball köpfte Arminias Fabian Krüger in der letzten Aktion der Partie zum Ausgleich in die Maschen. „Der Einsatzwillen hat gepasst. Das Spiel haben wir im Griff gehabt. Den kompletten Lohn haben wir nicht erhalten. Das ist bedauerlich. Zum nächsten Spiel wird sich die Personalsituation wieder verbessern“, stellte Fabian Borgs zum Abschluss fest.

Info: Die Spiele SV Innerstetal – KSV Vahdet Salzgitter und SV Fümmelse – Germania Bleckenstedt wurden aufgrund von Unbespielbarkeit des Platzes durch zu viel Regen abgesagt.

