Gemeinsam halten SG-Torhüter Andreas Pogrzeba und Steven Elschner (in Blau) Peines Linksaußen Yasin Öztürk sicher auf Distanz. Die Ü32 aus Salder und Lichtenberg siegte gegen den SV Bosporus sicher mit 5:1.

Fußball-Niedersachsenpokal Ü32-Kicker der SG Salder stehen im NFV-Pokal in Runde 2

Das Abenteuer Niedersachsenpokal ist für die Ü32-Fußballer der SG Salder/Lichtenberg erfolgreich gestartet. In der ersten Runde wurde der SV Bosporus Peine mit 5:1 auf die Heimreise geschickt. Die Ü50-Senioren des SC Gitter hingegen sind nach einer klaren 0:3-Heimpleite gegen die SG Melverode/Heidberg bereits ausgeschieden.

Ü32-Altherren: Dominik Rittel sorgt für Sicherheit bei der SG Salder

SG Salder/Lichtenberg – SV Bosporus Peine 5:1 (2:0). Tore: 1:0 Rittel (9.), 2:0 Günther (35.), 3:0 Hermann (41.), 3:1 (44.), 4:1 Marquardt (51.), 5:1 Günther (55.).

Auf dem harten Boden im VfL-Stadion dauerte es nicht lang, bis der Gastgeber die Grundordnung gefunden hatte. Über die Flügelzange Patrick Günther und Patrick Marquardt wurde die Abwehrreihe der Peiner unter Druck gesetzt. Kapitän Dominik Rittel sorgte zudem mit seinem Abstaubertor nach neun Minuten für die nötige Sicherheit. Der Nordharzmeister wehrte bis zur Pause alle Nadelstiche der Peiner Angreifer erfolgreich ab. Günther sorgte für den 2:0-Pausenstand. Nach der Pause brannte dann beim sicheren Einzug in die zweite Runde nichts mehr an. Dort reist die SG am Samstag, 24. September, zu den Freien Turnern nach Braunschweig.

Ü50-Senioren: SC Gitter erholt sich nicht vom frühen Doppelschlag

SC Gitter – SG Melverode/Heidberg 0:3 (0:2). Tore: 0:1 Vergien (11.), 0:2 Rossa (12.), 0:3 Ociepka (59.).

Der Doppelschlag in der Anfangsphase der Gäste aus Braunschweig durch die Torschützen Ralf-Harry Vergien und Waldemar Rossa bedeutete schon eine Vorentscheidung im Erstrundenspiel. In der Folgezeit sicherte der Gast seinen Strafraum gekonnt ab. Die SC-Stürmer Michael Riesner und Michael Müller fanden kein Gegenmittel gegen den stabilen Abwehrriegel. Der Traum von der Teilnahme an der Endrunde platzte für den Sportclub damit schon vorzeitig.

