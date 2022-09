MTV Lichtenberg holt seinen ersten Punkt in Üfingen

Die Üfinger (in Grün) haderten mit sich, die Lichtenberger (in Gelb) freuten sich über ihren ersten Punkt.

Seinen ersten Punkt der noch jungen Saison holte der MTV Lichtenberg. Der Club trennte sich in der Fußball-Bezirksliga 3 vom leicht favorisierten TSV Üfingen 1:1 (0:0)-Unentschieden. Dabei bemängelte MTV-Trainer Stanislav Gross den schlecht bespielbaren Platz der Hausherren. „Der war so trocken und dadurch holprig, dass oft kein ansehnliches Spiel entstehen konnte. Der war grottenschlecht und einfach nicht akzeptabel“, ärgerte sich der Coach.

Wenig Fußballkost, viel Gebolze

Man habe im Endeffekt aber das Beste daraus gemacht. „Wir haben zwar den ersten Zähler eingefahren, aber man kam kaum zu zwingenden Möglichkeiten. Es gibt nichts Positives zu berichten. Es wurde in der gesamten Partie wenig Fußballkost geboten, vielmehr war es ein Gebolze“, resümierte Gross, der sich natürlich mit seinem Team über den Punkt freute, gingen die Gäste doch als vermeintlicher Außenseiter ins Spiel. Sein Fazit: „Es ist ein gerechtes Ergebnis, das geht in Ordnung, zumal Üfingen in der ersten Hälfte spielbestimmend war.“

TSV Üfingen geht in Führung, kassiert aber postwendend den Ausgleich

Der Trainer des TSV Üfingen hat zwei verschiedene Hälften seiner Mannschaft gesehen. „Wir haben sehr druckvoll begonnen, konnten das Niveau in Abschnitt 2 aber nicht halten. Das war ein bisschen zu wenig“, stellte Frank Leitermann nach Spielschluss fest. Dabei hatte er nach eigenen Angaben die bisher beste erste Hälfte seiner Mannschaft in der laufenden Saison gesehen. „Das war schon klasse, aber wir haben viele Chancen liegenlassen und in der Defensive keine Möglichkeiten des Gegners zugelassen. Schließlich haben wir uns aber erst mit der 1:0-Führung in der 50. Minute belohnt, die jedoch leider fast postwendend wieder ausgeglichen wurde.“

Und das sehr unglücklich. Mit der ersten Möglichkeiten machte Lichtenberg den Ausgleich nach einem Pressschlag, der sich über Keeper Timo Mattick ins Tor senkte. Danach verflachte das Spiel zusehends, denn die Hausherren agierten nicht mehr so druckvoll wie in den ersten 45 Minuten. „Wir waren zu inkonsequent und spielten nicht mehr so durchdacht“, sagte Leitermann. „Wir haben zu wenig gemacht, das kann man sich in der Bezirksliga eigentlich nicht erlauben. Dennoch bin ich alles in allem mit dem Unentschieden zufrieden.“

TSV Üfingen: Mattick – Molau, Richter, Gimmler (72. Naß), Drabon (84. Wylensek), Kamann, Eimecke (72. Cinar), Luer (84. Peitzmann), Sebulke (63. Ruppert), Laschkowski, Schilling.

MTV Lichtenberg: Eisfeld – Miri (46. Adanir), Hockmann, Müller, Seebold, Sieber, Borewitsch, Reuper, Borchers, Günther (53. Houssein Khalil). Hassan Khalil (85. Ulke).

Tore: 1:0 Kamann (50.), 1:1 Hockmann (52.).

