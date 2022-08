Gebhardshagen zeigt starke Moral nach spätem Rückstand

Salzgitter. In der Fußball-Nordharzliga 2 gelingt Gebhardshagen der Ausgleich in der 96. Minute. Thiede fährt dritten Sieg ein.

Maurice Meyer (links) und Glück Auf Gebhardshagen haben in Cremlingen viele Chancen auf den Sieg liegen lassen.

Es läuft noch nicht rund für die Salzgitteraner Vertreter in der Fußball-Nordharzliga 2. Bis auf den FC Viktoria Thiede, der mit drei Siegen aus drei Spielen gestartet ist, laufen die heimischen Teams der Konkurrenz aus Wolfenbüttel aktuell noch hinterher. So auch am 3. Spieltag.

MTV Schandelah-Gardessen – FSV Fuhsetal 2:0 (0:0). Tore: 1:0 Maciu (74.), 2:0 Maschel (90.+1).

„Wir haben lange Zeit gegen einen sehr starken Gegner, der für mich ein Favorit auf den Aufstieg ist, mitgehalten“, attestierte FSV-Trainer Dennis Kleinert seiner Mannschaft eine gute Vorstellung. Mit ein bisschen mehr Glück hätte auch ein Unentschieden rausspringen können, „gerade weil dem 1:0 für Schandelah in meinen Augen ein klares Handspiel vorausgegangen ist“. Trotzdem sei die Niederlage verdient gewesen.

SG Bohrstadt – Viktoria Thiede 2:4 (1:1). Tore: 0:1 Schulz (23.), 1:1 Freiberger (40./FE), 1:2 Elsner (56.), 2:2 Bornecke (77.), 2:3 Schulz (84.), 2:4 Arabzadeh (86.).

Ein später Doppelschlag bescherte den Thiedern den dritten Sieg im dritten Saisonspiel. „Auf dem Platz war an vernünftiges Fußballspielen nicht zu denken. Dementsprechend hat Bohrstadt auch nur mit langen Bällen agiert. Wir haben es spielerisch versucht zu lösen und wurden am Ende belohnt. Ich denke, der Sieg geht in Ordnung“, fasste Thiedes Trainer Peter Lux das Geduldsspiel auf dem „knüppelharten Rasen“ zusammen.

SG Achim/Börßum/Hornburg – Vahdet Salzgitter II 4:0 (1:0). Tore: 1:0 Vöster (15.), 2:0 Bätz (48.), 3:0 Heuer (56.), 4:0 Vöster (74.).

Der Fehlstart ist perfekt: Der KSV Vahdet II holte null Punkte aus den ersten drei Spielen. Bei der SG Achim/Börßum/Hornburg gab es nach Aussage von Trainer Veysel Polat „eine völlig verdiente Niederlage“. Sein Team konnte dem Gegner auf keiner Ebene die Stirn bieten. „Es muss sich definitiv etwas ändern in der Mannschaft, aber daran arbeiten wir gerade mit dem Vorstand.“

TuS Cremlingen – GA Gebhardshagen 1:1 (0:0). Tore: 1:0 Jacksteit (86.), 1:1 Otto (90.+6).

GA-Trainer Nico Nödler konnte seiner Mannschaft nur einen Vorwurf machen: „Wir haben die Entschlossenheit, unbedingt das Tor machen zu wollen, vermissen lassen. Ansonsten war das ein starker Auftritt meiner Jungs.“ Die Gäste erspielten sich viele Chancen und hatten das Spiel im Griff. Nach dem späten 0:1 zeigten sie außerdem eine gute Moral und sicherten zumindest einen Punkt.

