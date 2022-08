Hellenen holen in der Hauptstadt Gold, Silber und Bronze

Drei Sportler des SC Hellas Salzgitter haben mit rund 450 anderen Teilnehmern am 28. Müggelseeschwimmen in Berlin teilgenommen. Ferike Tynior, Henriette Schmitz und Sebastian Schulze waren bei dem Freiwasserevent so schnell, dass sie alle drei bei der Siegerehrung auf das Treppchen steigen durften und einen kompletten Medaillensatz abräumten.

Für die 19-jährige Tynior war es der erste Start bei einem Freiwasserwettkampf. Sie legte die 3,5 Kilometer lange Strecke in 56:09 Minuten zurück. Damit belegte sie Platz 1 bei den Juniorinnen und gewann einen der begehrten Pokale. Sie kam als siebte Frau und auf dem 19. Gesamtrang aus dem Wasser.

Eine Sekunde schneller (56:08 Minuten) war Schmitz bei ihrem bereits 21. Müggelseeschwimmen. Sie wurde damit Zweite in der Altersklasse 40. Schmitz war die sechstschnellste Frau und 18. der Gesamtwertung.

Noch mal 40 Sekunden dahinter kam Sebastian Schulze ins Ziel geschwommen. In 56:49 Minuten belegte er bei seinem zweiten Müggelseeschwimmen den dritten Platz in der Altersklasse 35. Schulze wurde damit 14. Mann und 21. in der Gesamtwertung des Schwimmevents in der Hauptstadt.

