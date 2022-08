Der Trend spricht vor dem Derby klar für den KSV Vahdet

Lebenstedt. Vahdet empfängt am Mittwoch den MTV Lichtenberg. Die Hausherren stehen bei drei Siegen in Folge, Lichtenberg nach zwei Partien bei null Punkten.

Zum Auftakt der Stadtmeisterschaft trennten sich der KSV Vahdet Salzgitter (Hussam El-Arab, in Rot) und der MTV Lichtenberg (Rene-Daniel Spintzyk, in Gelb) 2:2.

Die Englischen Wochen in der Fußball-Bezirksliga gehen weiter und weiter. Am Mittwoch treffen der KSV Vahdet Salzgitter und der MTV Lichtenberg in einem Nachholspiel des zweiten Spieltags aufeinander. Anstoß an der Rudolf-Harbig-Straße ist um 18.30 Uhr.

Die Favoritenrolle sollte nach den Ergebnissen der vergangenen Wochen klar bei den Hausherren liegen. Während der KSV Vahdet nach der 2:9-Auftaktniederlage bei Fortuna Lebenstedt einen Lauf mit drei Siegen in Folge gestartet hat, an dessen vorläufigem Ende der 1:0-Überraschungscoup bei Germania Bleckenstedt steht, verlief der Saisonstart bei den Lichtenbergern alles andere als nach Wunsch. 0:8 gegen Bleckenstedt, 0:3 im Pokal bei Volkmarode und jüngst 2:7 gegen Arminia Adersheim – es läuft nicht rund beim MTV.

Vahdet muss den „Leistungsabfall“ verhindern

Für Vahdets Interimscoach Yüksel Altinkaya sind die Kräfteverhältnisse vor der Partie gegen den Nachbarn nicht so klar verteilt: „Die Bandbreite von Lichtenberg reicht von ,katastrophal’ bis ,weltklasse’. Das heißt, an einem schlechten Tag können Ergebnisse wie die in den vergangenen Spielen entstehen. Das Team hat aber auch die Klasse, jeden Gegner der Liga zu ärgern – also auch uns.“

Altinkaya sieht den 1:0-Erfolg bei Germania Bleckenstedt am Sonntag außerdem etwas zwiegespalten: „Klar ist das Ergebnis erst einmal ein riesiger Motivationsschub, den sich die Mannschaft hart erarbeitet und verdient hat. Die Gefahr ist aber auch, dass nach solch einem Highlight ein Leistungsabfall kommt. Das darf uns nicht passieren. Der Sieg in Bleckenstedt darf nicht das Saisonhighlight sein.“

Nach dem 2:7 gegen Adersheim: Gross verdaut noch

Nichtsdestotrotz spricht der Coach mit Stolz von der Leistung seiner Jungs in den vergangenen Partien: „Was vor allem die jungen Spieler wie Bünyamin Öztürk und Hussam El-Arab auf ihren Außenbahnen da abgeliefert haben, war grandios. Genauso kam Sadik Balikci direkt aus dem Urlaubsflieger zum Spiel und hat 90 Minuten durchgespielt.“

Stanislav Gross, Trainer des MTV Lichtenberg, ist verständlicherweise nicht voll des Lobes: „Ich muss das 2:7 gegen Adersheim von Sonntag noch verdauen. Du kannst verlieren, aber es kommt immer auf die Art und Weise an. Die Jungs haben sich einfach ihrem Schicksal ergeben. Das darf nicht sein.“

Dementsprechend müsse seine Mannschaft bei Vahdet eine deutliche Reaktion zeigen, auch wenn der Kontrahent alles andere als ein Aufbaugegner sei. Mit Torben Hagdorn fehlt außerdem ein wichtiger Stürmer wegen einer Oberschenkelverletzung.

