Union II und Hallendorf: Duo setzt sich an der Spitze fest

Der TSV Hallendorf (in Gelb) setzte am zweiten Spieltag das nächste dicke Ausrufezeichen und besiegte die Reserve von Fortuna Lebenstedt zu Hause mit 6:2.

Lediglich 4 von 7 ursprünglich angesetzten Spielen haben am Wochenende in der 1. Fußball-Nordharzklasse stattgefunden. In Staffel 2 haben sich der SV Union Salzgitter II und der TSV Hallendorf nach Derbysiegen an die Spitze gesetzt. In Staffel 3 kassierte Borussia Salzgitter II hingegen die zweite Niederlage im zweiten Spiel.

Staffel 2

SV Union Salzgitter II – Viktoria Thiede II 4:1 (2:0). Tore: 1:0 Kewitsch (8.), 2:0 Adler (18.), 3:0 Kewitsch (48.), 3:1 Leupold (79.), 4:1 Kewitsch (85.).

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Spielerisch nicht glorreich“, aber erfolgreich – so lautete die kurze Zusammenfassung von Unions Trainer Jens Dörries nach dem Derby gegen den Aufsteiger. Gegen die körperbetonte Spielweise der Thieder habe seine Mannschaft vor allem kämpferisch überzeugen können. „Alle Spieler haben sich voll reingehangen, und der in der Offensive kaum zu stoppende Nico Kewitsch hat uns auf die Siegerstraße gebracht“, freute sich Dörries.

TSV Hallendorf – Fortuna Lebenstedt II 6:2 (2:2). Tore: 1:0 Beqiraj (4.), 1:1 Vrbica (13.), 2:1 Beqiraj (18.), 2:2 Doleschek (29.), 3:2 Özgür (46.), 4:2 Böttcher (53.), 5:2 Özgür (73.), 6:2 Liehr (88.).

Der neue TSV-Trainer Gökcin Özgür sah eine durchwachsene erste Halbzeit seiner Mannschaft. Die zweimalige Führung der Gastgeber konnte die Fortuna-Reserve jeweils ausgleichen. Doch in Durchgang 2 drehte der TSV ordentlich auf. Direkt nach der Pause legte Can Akeem Özgür den Grundstein für den am Ende ungefährdeten Sieg des Aufsteigers, der damit seine Weste behält und sich in der Spitzengruppe der Liga festsetzt.

SG Steinlah/Haverlah – SG Lucklum-Veltheim II 2:3 (1:1). Tore: 0:1 Swaray (13.), 1:1 Manchen (39.), 1:2 Diane (50.), 2:2 Neumann (64.), 2:3 Dem (84.).

Zweites Spiel, zweite 2:3-Niederlage für die SG Steinlah/Haverlah. „Es war ein gutes Spiel von beiden Seiten“, bilanzierte SG-Trainer Peter Finselberger nach der Partie. Vor allem Steinlahs Keeper Ramon Kienast habe einen sehr guten Tag erwischt und seine Mannschaft mit mehreren guten Paraden im Spiel gehalten. Zweimal konnte die Heimelf einen Rückstand ausgleichen und ins Spiel zurück kommen. „Beim 2:3 ist uns das dann leider nicht mehr gelungen“, sagte Finselberger.

Staffel 3

SV Halchter – SV Borussia Salzgitter II 5:1 (3:0). Tore: 1:0 Wischnewski (3.), 2:0 Lehmann (35.), 3:0 Eigentor Ahmetovic (40.), 4:0 Heinke (50.), 5:0 Wischnewski (54.), 5:1 Ahmetovic (71.). Besonderes: Gelb-Rot für Halchter (60.).

Die zweite Niederlage im zweiten Spiel resultierte aus einer wackligen Borussen-Abwehr und der mangelnden Chancenverwertung. „Spielerisch war das schon besser, aber wir nutzen unsere Möglichkeiten einfach nicht“, so Spielertrainer Salen Sehic. So blieb nur der Ehrentreffer durch Nedim Ahmetovic.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de