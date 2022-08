FC Germania Bleckenstedt bleibt Spitzenreiter

Der FC Germania Bleckenstedt hat mit einer souveränen Vorstellung seine Spitzenposition in der Fußball-Bezirksliga untermauert. Dem 8:0-Sieg zum Saisonauftakt in Lichtenberg folgte am Sonntag ein 5:2 (4:0)-Erfolg vor heimischer Kulisse gegen Aufsteiger TSV Lochtum.

Ein verdienter Dreier bei hochsommerlichen Temperaturen, die beiden Mannschaften zu schaffen machten. Bleckenstedts Co-Trainer Tobias Block hat in der ersten Hälfte eine sehr ansprechende Leistung seines Teams gesehen. „Vor allem haben wir auch schöne Tore erzielt“, freute er sich anschließend.

Dabei ging der Matchplan voll und ganz auf. Die Hausherren gaben die Devise aus, möglichst schnell einen Treffer zu erzielen, um Ruhe in die eigenen Reihen zu bekommen. Dazu hatte Block, der Coach Gökhan Arikoglu vertrat, starkes Pressing angeordnet, was seinen Spielern sehr gut gelang. Bis zum Pausentee konnte Bleckenstedt die Führung deutlich auf 4:0 ausbauen. Der Ball lief sicher durch die eigenen Reihen, und das klare Halbzeitergebnis ging auch in Ordnung. „Wir haben super verschoben, von links nach rechts und umgekehrt. Das Pressspiel klappte klasse“, so Block.

Nach dem Wechsel ließ der Gastgeber die Zügel etwas schleifen, so dass kleine Fehler dem Gegner zu Toren verhalfen. „Wir haben etwas Druck rausgenommen. Lochtum kam besser ins Spiel. Dann fielen die beiden Treffer.“

Germania Bleckenstedt: Frei – Homann, Becker (61. Matejasik) Bagci (76. Chlimon), Darboe, Uysal (61. Leo), Frank (76. Kaya), Reiswich, Maliqi (61. Fakhreldine), Yilmaz, Ziolo.

Tore: 1:0 Reiswich (5.), Darboe (31.) 3:0 Becker (32.), 4:0 Frank (38.), 5:0 Uysal (57.), 5:1 Eigentor Fakhreldine (73.), 5:2 Simon (78.).

