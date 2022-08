8:2-Sieg! Auftakt nach Maß für den VfL Salder

Mit dem VfL Salder ist am Sonntag nun auch der letzte Salzgitteraner Fußball-Bezirksligist in die Saison 2022/23 gestartet – und wie. Mit 8:2 (4:1) gewann das Team von Neutrainer Fred Matejasik den Auftakt vor eigenem Publikum an der Parkstraße gegen den SV Fümmelse.

Sieg des VfL Salder zeichnete sich früh ab

„Nach sechs Wochen Vorbereitung sind wir endlich angekommen in der Punktspielrunde. Das war Spiel 1 von 34 – also nicht abheben. Aber das war schon eine sehr souveräne Leistung meiner Mannschaft“, freute sich Trainer Fred Matejasik über den Sieg, der sich bereits nach 21 Minuten abzeichnete. Lars-Ole Müller und zweimal Marcel Plehn brachten die Blau-Weißen mit 3:0 in Führung. Mit einem berechtigten Foulelfmeter kamen die Gäste aus dem Landkreis Wolfenbüttel zwar noch einmal heran, doch Patrick Marquardt mit seinem ersten Saisontreffer sorgte noch vor der Pause wieder für den alten Abstand.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Marquardt avancierte am Ende mit vier Treffern und drei Vorlagen zum Spieler des Spiels. „Aber ich möchte auch Niklas Hermann hervorheben, der im Mittelfeld einen überragenden Job gemacht hat sowie Norman Kientopp und Benjamin Feist in der Innenverteidigung und Marcel Plehn auf der Sechser-Position“, zählte Trainer Fred Matejasik auf.

Einwechselspieler fügen sich nahtlos ein

Besonders freute den Trainer die mannschaftliche Geschlossenheit, die auch nach seinen fünf Einwechslungen Bestand hielt. „Es gab von keinem meiner Spieler ein Murren, auch wenn er zunächst auf der Bank Platz nehmen musste. Jeder hat sich nahtlos in den guten Auftritt meiner Mannschaft eingefügt“, hob Matejasik nach der Partie hervor. Kleiner Wermutstropfen: David Tas musste nach einem Torschuss in der 80. Minute mit einer Oberschenkelverletzung vom Platz, nachdem er erst zur Pause gekommen war.

Ansonsten sah der Trainer eine lupenreine Partie seines Teams, das sich auch von den Anschlusstreffern zum 1:3 und 2:4 nicht aus der Ruhe hat bringen lassen. „Standardtore und herausgespielte Treffer haben sich die Waage gehalten.“

VfL Salder: Gerberding – Walford (67. Goes), Feist, Hermann (67. Kinscher), Botta, Marquardt, Plehn, Kientopp, Pitzschk (46. Schanowski), Müller, Capar (46. Tas, 80. Hussein).

Tore: 1:0 Müller (13.), 2:0, 3:0 Plehn (17., 21.), 3:1 Wohlfahrt (33., Elfmeter), 4:1 Marquardt (39.), 4:2 Hooth (47.), 5:2 Hermann (57.), 6:2, 7:2, 8:2 Marquardt (67., 82., 89.).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de