SC Gitter verliert in Wendezelle vom Punkt

Der SC Gitter ist aus dem Fußball-Bezirkspokal ausgeschieden. Der Landesliga-Absteiger unterlag in der zweiten Runde am Mittwochabend beim Peiner Bezirksligisten TSV Wendezelle mit 6:7 (1:0, 2:2) nach Elfmeterschießen.

Bis 20 Minuten vor dem Ende sah alles nach einem sicheren Weiterkommen des Sportclubs aus, der in Wendezelle von Co-Trainer Volker Adam gecoacht wurde, der seinen Chef Michael Bock (Urlaub) vertrat. Maik Neugebauer hatte nach zehn Minuten einen berechtigten Foulelfmeter sicher verwandelt. Kurz darauf entschärfte Torhüter Thorben Hoffmann einen ebenso berechtigten Strafstoß. Nach 64 Minuten erhöhte Kapitän Dustin Günther nach einem feinen Solo für die Gäste.

Schiedsrichter wertet Gitters Abwehraktion als Rückpass

„Danach wurde es dann hektisch. Einen meiner Meinung nach klaren Elfer an Jannis Rost verwehrt uns der Schiri“, berichtete Adam. Auf der Gegenseite gab der Unparteiische einen indirekten Freistoß aus sieben Metern. „Einer meiner Abwehrjungs hat den Ball in einem Zweikampf weggespitzelt und Thorben Hoffmann ihn mit den Händen aufgenommen. Der Schiri hat das als Rückpass gewertet. Das habe ich nicht so gesehen“, so Adam. Erik Plote setzte den Freistoß dann unter die Latte (71.). Plote war es auch, der sein Team mit seinem zweiten Treffer – diesmal per Foulelfmeter – in der 82. Minute ins Elfmeterschießen brachte.

In diesem trafen dann alle Schützen bis auf Gitters Pascal Hilse, was das Pokalaus für den SC bedeutete. „Das ist immer eine Lotterie“, erklärte Adam.

Spiel kompakt:

SC Gitter: Hoffmann – Hiebsch (46. Hellinger), Neugebauer, Adam (72. J. Jaschlowitz), Günther, Roderburg, E. Jaschkowitz, Hecker, Hilse, Rost, Schulz (72. Martoccia).

Tore: 0:1 Neugebauer (10./FE), 0:2 Günther (64.), 1:2, 2:2 Plote (71., 82./FE). Elfmeterschießen: Pascal Hilse verschießt für den SC Gitter.

