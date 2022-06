SG Salder/Lichtenberg verpasst das Double

Die Ü32-Fußballer der SG Salder/Lichtenberg sind in der kompletten Saison 2021/22 nach regulärer Spielzeit ungeschlagen geblieben und trotzdem reichte es am Ende nicht zum Nordharzmeistertitel. Im Finale im Glück Auf-Stadion von Gebhardshagen verlor das Team von Kapitän Dominik Rittel unglücklich mit 4:5 nach Elfmeterschießen gegen den TuS Cremlingen.

Die beiden Staffelsieger trennten sich bereits in der Vorrunde des Kreispokals unentschieden (1:1) und auch am Samstag in Gebhardshagen stand es nach der regulären Spielzeit remis. Wobei beim 0:0 nach 70 Minuten die Verhältnisse klar verteilt waren. „Wir hatten 80 bis 90 Prozent Ballbesitz und Cremlingen hat mit Mann und Maus verteidigt. Die haben sich wirklich in jeden Ball reingeschmissen“, erklärte SG-Kapitän Dominik Rittel.

Gegnerischer Torwart wird gegen die SG Salder/Lichtenberg zum Matchwinner

Seine Mannschaft hingegen konnte aus der Feldüberlegenheit nur wenig Kapital schlagen. „Wir haben bis zum 16er gut gespielt, aber der wirkliche Zug zum Tor hat gefehlt“, so Rittel. Die größte Chance hatte noch Adrian Mühl, dessen Kopfball glänzend von TuS-Torwart Nicolas Beese auf der Linie pariert wurde. Der Keeper avancierte im zweiten Durchgang zum Matchwinner für die Cremlinger und fischte die Versuche der SG, die nun zielstrebiger in Richtung Tor agierte, reihenweise weg. „Das war so ein Spiel in dem wir noch Stunden hätten spielen können, ohne ein Tor zu erzielen“, sagt Rittel.

So musste also das Elfmeterschießen entscheiden und dieses begann für die Spielgemeinschaft des VfL Salder und des MTV Lichtenberg gar nicht gut: Benjamin Meyer vergab direkt den ersten Schuss. Gut, dass SG-Keeper Rafael Frei diesen Fehlschuss mit seiner Parade im Anschluss direkt wieder ausbügeln konnte. Kapitän Rittel, Tobias Block, Tobias Brunke und Iordanis Bairaktaridis verwandelten im Anschluss genauso wie die Cremlinger Schützen. „Man hatte fast das Gefühl, dass Cremlingen auf das Elfmeterschießen hin trainiert hat. Da gingen drei von vier Schüssen direkt in den Winkel“, so Rittel. Der Versuch von Ahmet Cetkin war nicht so genau. Sein Schuss landete über dem Tor. Der Traum vom Double aus Pokal und Meisterschaft war dahin.

„Der Stachel sitz schon tief. Aber wir sind trotzdem zufrieden mit der Saison. Schließlich haben wir nicht verloren“, sagte Rittel, der sich mit seinem Team als Pokalsieger nun auf die Teilnahme am Niedersachsenpokal freut.

