Wollen noch einmal Jubeln: Nach dem Gewinn der Meisterschaft in der A-Jugend-Landesliga peilt der SCU SalzGitter auch den Pokalsieg an.

Die Fußball-A-Junioren des SCU SalzGitter wollen das Double aus Meisterschaft und Pokal. Der Sieger der Landesliga tritt am heutigen Samstag ab 17.30 Uhr im Drömlingstadion in Vorsfelde gegen den SC Hainberg im Bezirkspokalfinale an.

„Wir wollen als Landesligameister jetzt die Saison zum Abschluss krönen und den Pott nach Salzgitter holen“, so SCU-Trainer Jonas Teuber. Auf drei verletzte Spieler kann der Mittelfeldspieler der Bezirksligamannschaft des SV Union Salzgitter in Vorsfelde nicht zurückgreifen. „Mit dem Handicap leben wir schon die gesamte Saison. Die Mannschaft hat die Tatsache immer gut kompensiert. Wir werden eine schlagkräftige Truppe aufbieten“, sagte Teuber nach dem Abschlusstraining.

Der Kontrahent aus Göttingen wurde in der abgelaufenen Saison Tabellendritter in der Bezirksliga und ist für den Trainer eine unbekannte Größe. „Doch wer den Landesligavizemeister MTV Gifhorn im Halbfinale aus dem Pokal schmeißt, kann mit Sicherheit gut kicken. Wir sind in jedem Fall gewarnt. Wir nehmen den Kampf an und wollen mit dem Pokal in der Hand die Rückfahrt im Reisebus antreten“, so Jonas Teuber.

Fans des SCU SalzGitter können im Reisebus zum Finale mitfahren

Im genannten Reisebus sind für Kurzentschlossene noch Plätze frei. Mannschaft und Fans starten gegen 14.40 Uhr am Union-Stadion (Friedrich-Ebert-Straße 112, Salzgitter-Bad) und machen einen Zwischenstopp um 15.05 Uhr auf dem Real-Parkplatz in Lebenstedt. Organisator Michael Kubitza ist unter (0177) 860 50 72 erreichbar.

Die beiden Jugendleiter des SCU, Torsten Hoffmann und Adrian Borgs, haben in jedem Fall für eine Saisonabschlussparty des Bezirksmeisters schon vorgesorgt. Nach der Rückkehr gegen 22 Uhr wird die Saison mit einer Party im Vereinsheim des SC Gitter abgeschlossen – am besten mit dem Pokal.

