Zwei Touchdowns werden den Steelers aberkannt

Die Verbandsliga bleibt weiterhin noch eine Nummer zu groß für die Footballer der Salzgitter Steelers. Auch im vierten Spiel der Saison belohnte sich der Aufsteiger nicht für seine Offensivbemühungen und kassierte beim 2:32 (2:0, 0:18, 0:0, 0:14) gegen die Oldenburg Knights II die vierte Niederlage.

Früh jubelten die rund 400 Zuschauer im Stadion am Salzgittersee, als Julian Krupp mit dem ersten Angriff das Ei in die Endzone trug. Doch wegen eines Blocks in den Rücken gaben die Unparteiischen die Punkte nicht. Per Field Goal hätten die Gastgeber die ersten Punkte markieren können, doch die Steelers wollten unbedingt den Touchdown, kamen jedoch auch mit dem vierten Versuch nur bis zur Ein-Yard-Linie. Mit einem Safety der Defense, die den gegnerischen Punt in der Endzone blockte, gingen die Steelers aber mit 2:0 in Führung.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Nur wenige Minuten später stürmte Julian Krupp erneut mit dem Spielgerät in der Hand in Oldenburgs Endzone. Und zum zweiten Mal kamen keine sechs Punkte auf die Anzeigetafel, denn die Schiedsrichter hatten ein Holding der Steelers erkannt. Den dritten sensationellen Lauf von Krupp stoppten die Knights erst nach knapp 70 Yards, so ging es mit dem 2:0 ins zweite Viertel.

Oldenburg zieht im zweiten Viertel auf und davon

War die Steelers-Defensive bis dahin immer auf Zack und ließ den Gästen fast keine Entfaltungsmöglichkeit, wurde sie nun kalt erwischt und kassierte den ersten Touchdown. Die Knights standen ihrerseits nun viel besser in der Abwehr und die Steelers holten kaum noch Raumgewinne. Mit zwei weiteren Touchdowns kurz vor der Halbzeitpause dämpften die Oldenburger sämtliche Salzgitteraner Hoffnungen massiv. Mit 2:18 ging es in die Pause. Von dem Schock erholten sich die Hausherren nicht.

Das dritte Viertel dominierten die Abwehrreihen und auf der Anzeigetafel gab es keine Veränderungen. Das änderte sich allerdings im Schlussabschnitt. Oldenburg fing einen Pass der Steelers ab und münzte die Interception direkt in einen Touchdown um, den sie mit einer Two-Point-Conversion sogar noch mit zwei Zusatzpunkten veredelten. In gleicher Manier kamen die Norddeutschen sogar zu noch einem Touchdown, allerdings ohne die zwei Zusatzpunkte einzuheimsen.

Keine Ergebniskosmetik: Steelers scheitern kurz vor der Endzone

Sekunden vor dem Abpfiff hatten die Steelers noch einmal die Möglichkeit Ergebniskosmetik zu betreiben: Dug Quang Tran Ngoc lief noch einmal bis zwei Yards vor die Endzone der Gäste, doch der Ehrentouchdown wollte einfach nicht gelingen. Somit stand am Ende ein ernüchterndes 2:32 aus Sicht der Hausherren.

„Wir haben das erste Viertel dominiert. Leider wurden uns beide Touchdowns aberkannt. Dann kamen die Big Plays der Oldenburger im zweiten Viertel und in der Folge hat es in unseren Köpfen zu sehr gearbeitet, weil wir uns einfach nicht belohnen konnten. Man merkt uns deutlich an, dass wir noch nicht genügend Zeit hatten, die vielen neuen Spieler mit den Systemen richtig vertraut zu machen“, erkannte Headcoach Alexander Schardt die Schwachstellen seines Teams, das zumindest bis zum Schluss nie aufgab.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de