Bezirksliga-Saison endet mit Freundschaftsspiel-Charakter

SVI-Stürmer Luca Rosowski (in Rot) überläuft Üfingens Dorian Klatt, bei dessen vorerst letzten Auftritt im TSV-Trikot.

Für keines der fünf Fußball-Teams aus Salzgitter, die am Wochenende ein letztes Mal in dieser Bezirksliga-Saison im Einsatz waren, ging es noch um etwas. Dementsprechend hatten die Partien eher Freundschaftsspiel-Charakter.

Meisterrunde

MTV Wolfenbüttel II – VfL Salder 8:1 (4:0). Tore: 1:0 Saritzki (10./FE), 2:0 Eigentor Dombrowski (22.), 3:0 Maliqi (27.), 4:0 Schöngart (45.+3), 5:0 Thiele (48.), 6:0 Saritzki (50.), 6:1 Schanowski (51.), 7:1 Knobloch (69.), 8:1 M. Reihers (73.).

Trainer Roman Kechter, der an der Linie vom verletzten Stürmer Patrick Marquardt vertreten wurde, spielte zum Abschied von seiner Mannschaft noch einmal eine Halbzeit lang selber mit. An der deutlichen Niederlage konnte er aber auch nichts ändern.

Abstiegsrunde

SV Innerstetal – TSV Üfingen 1:3 (0:1). Tore: 0:1 Eimecke (18.), 1:1 Schüttke (76.), 1:2 Luis Kick (85.), 1:3 Richter (86.).

Für den Gast aus Üfingen ging es darum, im Rhythmus zu bleiben für das Bezirkspokal-Halbfinale am Mittwoch in Volkmarode. „Das ist uns gelungen, die Jungs haben jetzt bis Mittwoch frei. Damit war es eine erfolgreiche letzte Trainingseinheit“, sagte TSV-Trainer Frank Leitermann. Beim SV Innerstetal stand das Spiel ganz im Zeichen des Abschieds von Nico Schnute und Maik Masberg (wir berichteten).

Fortuna Lebenstedt – SV Fümmelse 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Pote (19.), 2:0 Eggert (60.).

7 Spiele, 7 Siege und 27:2-Tore – die Heimbilanz von Fortuna Lebenstedt kann sich nach Abschluss der Abstiegsrunde sehen lassen. Die Fortuna darf sich als erste Mannschaft aus Salzgitter nun Abstiegsrunden-Meister nennen und dürfte mit jeder Menge Selbstvertrauen in die neue Bezirksligasaison gehen.

TSV Münchehof – MTV Lichtenberg 2:2 (0:1). Tore: 0:1 Khalil (14.), 1:1 Bergmann, 2:1 (61.), 2:2 Seebold (75.)

Der MTV Lichtenberg hatte vor der Partie in Münchehof das Ziel, Platz 2 in der Tabelle zu halten – und das ist dem Team gelungen. „Wir haben wieder einmal viele Chancen liegen lassen, das zieht sich wie ein roter Faden durch die Saison. Aber trotzdem sind wir zufrieden“, sagte MTV-Trainer Stanislav Gross, der in der 64. Minute Keeper Tim Eisfeld aufgrund einer Verletzung vom Feld nehmen musste. Torben Hagdorn wechselte für ihn zwischen die Pfosten. „Und der Lord ist zu Null geblieben.“

