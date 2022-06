Drei Dolphins-Teams fliegen nach Orlando

Die „Dolphins Divas“ und „Dolphins Revolution“ gewannen ihre jeweilige Kategorie in Bottrop. Beide Teams fliegen dadurch im kommenden Jahr zu den "USASF Cheerleading Worlds 2023" in die USA.

Die Dolphins Cheer Community Salzgitter aus Lichtenberg hat sich über das Pfingstwochenende mit Teams aus ganz Europa bei der „Elite Cheerleading Championship“ im Movie Park Bottrop gemessen. Und dabei räumten die fünf Dolphins-Formationen mächtig ab. Viermal Platz 1 und einmal Platz 2 standen am Ende zu Buche.

Dolphins überzeugen an ersten beiden Wettkampftagen

Am Pfingstsamstag gingen die Dolphins Divas (Senior Allgirl Cheer Level 6) und die Dolphins Revolution (Senior Small Coed Cheer Level 6) auf die Matte. Eine hervorragende Routine brachte beide Teams in die Endrunde, für die sich die jeweils fünf besten Teams jeder Kategorie qualifizierten. Die Dolphins Revolution gingen als führendes Team in die Entscheidung – die Dolphins Divas als Zweitplatzierte. Im Finale konnten beide Teams ihre starke Leistung vom Vortag bestätigen und sich jeweils den Sieg sichern. Somit gelang beiden Formationen die Qualifikation für die „USASF Cheerleading Worlds 2023“ in Orlando/Florida (USA).

Auch für die neu formierten Dolphins G6 (Senior Groupstunt Level 6) sprang am Ende Platz 1 heraus. Das vierte Senior-Team, die Dolphins Bellas (Senior Allgirl Cheer Level 4), musste sich gleich mit 30 anderen Formationen auseinandersetzen. Ein guter zweiter Platz sprang am Ende heraus.

Juniorinnen lassen 34 Konkurrenten hinter sich

Der Pfingstmontag stand dann ganz im Zeichen der Junioren. Die Dolphins Primadonnas (Junior Allgirl Cheer Level 3) wollten an die Leistungen der Seniors anknüpfen – und sie schafften es. Das Nachwuchsteam ließ 34 Konkurrenten hinter sich und sicherte sich den Sieg. Dieser wurde mit der Teilnahme an „The Summit – National Championship 2023“ in Orlando/Florida (USA) versüßt.

Viermal Platz 1 und ein zweiter Platz sowie drei Qualifikationen für Events in den USA – die Dolphins Cheer Community Salzgitter hat sich gegen die europäische Konkurrenz sehr gut behauptet und sich einen Namen gemacht.

