Vahdet klettert auf einen Nichtabstiegsplatz

Der KSV Vahdet Salzgitter hat das Pfingstwochenende genutzt und mit einem 1:0 (1:0)-Arbeitssieg im Nachholspiel über den TSV Germania Lamme die Tür zum Klassenerhalt in der Fußball-Landesliga wieder ein Stück weit aufgestoßen. Die Lebenstedter tauschten mit den Germanen in der Tabelle die Plätze und stehen jetzt auf dem ersten Nichtabstiegsplatz.

Beide Teams suchten in der Anfangsphase noch ein wenig die richtige Spielanlage. Die Heimelf fand sie mit ihrem letzten Aufgebot durch die stabile Viererabwehrkette mit Abdülbaki Hot, Ali Demir, Emin Ökdem und Kürsat Özdogan schneller. Die Diagonalbälle von Hot und Demir auf die beiden Spitzen Bayram Üsküplü und Leroy Uche hatten allerdings bis zur 30. Minute noch nicht die richtige Länge. Entweder die Passversuche landeten im Aus oder die TSV-Akteure Andreas Weisser und Artur Bogujan räumten die Bälle kurzerhand ab.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Gegner Germania Lamme ist zu harmlos

Allerdings wirkte der KSV insgesamt reifer in der Spielanlage. Das Mittelfeld um Celal Suel, Ronie Kessedou und Ranko Sankovic schuf immer wieder Freiräume im und am Strafraum der Gäste. In der Offensive blieben die Braunschweiger größtenteils harmlos. Ein Schuss von Julian Eggers (16.) und ein Versuch von Michele Fassa (22.) waren die einzig nennenswerten Angriffsbemühungen. Beide Chancen fischte Vahdets Torhüter Sabri Pugar jeweils mit einer Flugeinlage aus dem bedrohten Eck.

Mit einem Sololauf ab der Mittellinie läutete dann Kapitän Ali Demir in der 27. Minute die stärkste Phase der Heimelf ein. Sein Schussversuch wurde jedoch noch abgeblockt. Ranko Sankovic und Bayram Üsküplü düpierten dann mit ihrem Doppelpassspiel in der 34. Minute die komplette Lammer Abwehr. Den Abschluss von Üsküplü parierte Lammes Nummer 1 Luca Podlech jedoch gekonnt.

Doch vier Minuten später sollte es dann endlich im Lammer Kasten klingeln. Nach einer Ecke erfasste Ronie Kessedou die Situation am schnellsten. Aus dem Gewühl heraus netzte er zur 1:0 Führung ein (38.). In der 42. Minute stürmte dann Leroy Uche nach Zuspiel von Sankovic allein auf das Gästetor zu. Sein Abschluss strich jedoch um Zentimeter am Tor der Germanen vorbei. „Wir hätten ein zweites und drittes Tor nachlegen müssen. Das Spiel ist noch zu unruhig“, stellte Vahdets Trainer Uwe Hain beim Gang in die Kabine fest.

Vahdet-Trainer Uwe Hain weckt sein Team auf

Nach einer Stunde zeigte sich der Gast in den Zweikämpfen körperbetonter. Vahdet präsentierte nicht mehr die Geschlossenheit der ersten Halbzeit. Nach 65 Minuten weckte Hain sein Team auf: „Ihr müsst im Mittelfeld wieder mehr zu packen. Das ist zu wenig.“ Die Körpersprache stimmte anschließend bei den Hausherren wieder. Klare Konterchancen von Uche (83., 86.) und Üsküplü (85.) zum sicheren Sieg verpasste der KSV Vahdet zum Ende des Spiels jedoch zu leichtfertig – an den wichtigen drei Punkten änderte dies jedoch nichts mehr, da Vahdet die knappe Führung über die Zeit brachte.

„Der Sieg ist mehr als verdient. Dass es in der Schlussviertelstunde etwas hektisch wurde, lag daran, dass wir lange kein Spiel mehr gewonnen haben und meinen Jungs ein wenig das Gefühl des Erfolges fehlte“, sagte Uwe Hain nach dem Schlusspfiff.

Spiel kompakt:

KSV Vahdet: Pugar – Hot, Ölmez, Özdogan (85. Yalcin), Ökdem – Mahmut-Ali Demir, Kessedou, Sankovic, Suel – Uche, Üsküplü.

Tor: 1:0 Ronie Kessedou (38.).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de