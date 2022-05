Union siegt gegen Rammelsberg

Union Salzgitter kam gegen den SV Rammelsberg in der Meisterrunde der Fußball-Bezirksliga 3 zu einem ungefährdeten 4:1 (1:0)-Heimsieg. Die Südstädter vergaben gegen das Schlusslicht aus der Kaiserstadt sogar einen klareren Erfolg. „Wir haben wieder einmal reihenweise die klarsten Einschussmöglichkeiten nicht genutzt. Da war vom Ergebnis her viel mehr drin“, stellte SVU-Trainer Lars Freytag nach dem Abpfiff fest.

Von Beginn an gab Union den Ton an. Die Abwehr der Gäste formierte sich in der ersten halben Stunde jedoch im eigenen Strafraum noch sehr zügig. Unions Sturmspitzen Jan Jaczak und Steffen Notzon setzten immer wieder starke Nadelstiche, das erlösende 1:0 wollte jedoch nicht fallen. Erst in der 38. Minute fand dann Jaczak das nötige Loch im Rammelsberger Abwehrverbund. Der 1:0-Pausenstand stellte SVU-Trainer Lars Freytag allerdings nicht zufrieden: „Wir hätten viel höher führen müssen. Unter dem Strich ist das Resultat noch zu wenig.“

Mit dem gleichen Elan ging Union nach der Pause zu Werke. Thomas Erlei, Steffen Notzon und Jan Jaczak nutzten ihre Chancen jedoch nicht. Wie aus dem Nichts fiel dann das 1:1. Mit einem simplen Doppelpass spazierte der Gast in den Strafraum des SVU und erzielte durch Hinz den Ausgleich. Die Antwort blieb Union allerdings nicht schuldig. Bereits im Gegenzug erzielte Jaczak die 2:1-Führung. Justin Ruhrmann legte dann einen Doppelpack zum 4:1-Endstand nach.

Spiel kompakt:

SV Union Salzgitter: Moritz Teuber – Alexander Bischoff, Weiß, Holland, Arzbach (70. Prause) – Jonas Teuber, Sander (60. Matolcsi), Salge (69. Sebastian Schmidt), Erlei – Notzon (60. Justin Ruhrmann), Jaczak (87. Meyer).

Tore: 1:0 Jaczak (38.), 1:1 Noah Hinz (59.), 2:1 Jaczak (60.), 3:1,4:1 Ruhrmann (84., 88.).

