Pokal-Hammer: SC Gitter trifft auf Arminia Hannover

Salzgitter-Bad. In der ersten Runde des Niedersachsenpokals kommt der Oberligist Anfang August ins Osterfeld in Salzgitter-Bad.

Ein Kracher jagt den nächsten beim Fußball-Landesligisten SC Gitter: Nachdem das Team von Trainer Uwe Hain in der ersten Runde des Bezirkspokals Aufstiegsfavorit Germania Bleckenstedt aus der Bezirksliga zugelost bekommen hat (wir berichteten), trifft die Mannschaft in der ersten Runde des Niedersachsenpokals der Amateure auf den Oberligisten SV Arminia Hannover. Das ergab die Auslosung von Pokalspielleiter Jörg Zellmer am Mittwoch in Barsinghausen.

Per Los in den Landespokal

Losglück hatten die Blau-Weißen bereits beim Einzug in den Landespokal. Denn aus 21 Teams wurde ausgerechnet der Sportclub als Sieger des abgebrochenen Bezirkspokal-Wettbewerbs der abgelaufenen Saison 2020/2021 per Los ermittelt (wir berichteten). Das Spiel gegen den Oberligisten aus der Landeshauptstadt hat sich das Team durch drei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage in der Gruppenphase des Bezirkspokals gegen den VfL Salder, Union Salzgitter und Fortuna Lebenstedt erarbeitet.

Gitters Fußball-Obmann Torsten Engelsdorf blickt zwiegespalten auf das Los: „Gerade für die jungen Spieler ist solch ein Gegner natürlich eine tolle Sache. Aber ich sehe auch den terminlichen Stress für meine Jungs zu Beginn der Saison.“ Denn die Partie gegen Arminia Hannover findet am 7. oder 8. August statt (die genaue Terminierung folgt noch). Eine Woche später (15. August) trifft der Sportclub im Bezirkspokal in Bleckenstedt auf den FC Germania. Wiederum eine Woche später (22. August) geht es zum Landesliga-Auftakt zum TSC Vahdet Braunschweig. Und sollte man in beiden Pokalwettbewerben weiterkommen, stünde bereits am 24. August die zweite Runde an – in beiden Wettbewerben!

Terminplan am Anschlag

„Unser Terminplan platzt aus allen Nähten. Ich habe eine Anfrage aus Braunschweig vom TSC Vahdet bezüglich einer Spielverlegung. Ich habe keine Ahnung, wo ich die Partie hin verlegen soll“, so Engelsdorf, der ergänzt: „Zu meiner aktiven Zeit hat man im Bezirkspokal pausiert, wenn man Landespokal gespielt hat. Das würde uns jetzt sehr helfen.“ Gerade mit Blick auf die lange coronabedingte Pause hofft der Obmann, dass seine Mannschaft durch das knackige Auftaktprogramm ohne Verletzungen kommt: „Die Pokalspiele sind sicherlich Highlights, aber die Gefahr besteht, dass wir durch die Masse an Spielen in der Liga gleich zu Beginn Probleme bekommen können.“

Hain freut sich auf Traditionsteam

Trainer Uwe Hain freut sich über das Los im Niedersachsenpokal: „Arminia Hannover ist ein norddeutscher Traditionsverein, der viele Zuschauer in unser Stadion locken wird.“ Auch er hätte sich eine ruhigere Vorbereitung auf die Landesliga-Saison gewünscht, plant die Pokal-Kracher allerdings jetzt auch in seinen Trainingsplan mit ein: „Sicherlich wären zwei Wochen mehr Vorbereitung gut gewesen, denn einige Spieler haben noch Fitness-Defizite. Aber wir nehmen es jetzt wie es kommt und bereiten uns intensiv auf die Auftaktgegner im Pokal vor. Jeder einzelne Spieler weiß, was auf ihn zukommt und muss sich dementsprechend reinhauen im Training. Pokalspiele sind auch Pflichtspiele und die werden wir mit der nötigen Ernsthaftigkeit angehen.“

