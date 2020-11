Die Jugendwartin des Familiensportbunds Salzgitter (FSB), Carolin Giffhorn, ist in den Vorstand der Deutschen Sportjugend (DSJ) gewählt worden. Starke 86 Prozent erhielt die Salzgitteranerin von den Delegierten der Jugendorganisation des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB).

Die Wahl wurde wegen der Corona-Krise online aus einem Studio in Köln durchgeführt. Die Delegierten vertraten die Stimmen von 9,6 Millionen Menschen im Alter bis 26 Jahre in über 90.000 Sportvereinen, die sich in 16 Landessportjugenden, 53 Jugendorganisationen der Spitzenverbände und zehn Jugendorganisationen der Sportverbände mit besonderer Aufgabenstellung organisieren. Die 23-jährige Sportmanagerin wurde für den Ausschuss „U 27“ nominiert. Als erster Gratulant schickte der neue DSJ-Vorsitzende Michael Leyendecker (Köln) von der Deutschen Turnerjugend seine Glückwünsche via Bildschirm rüber. Damit wurde Carolin Giffhorn als erste Frau aus Niedersachsen in den Vorstand gewählt.

Steiler Aufstieg auf Funktionärsebene

Der ehemaligen Schwimmerin ist damit ein steiler Aufstieg in ihrer jungen Funktionärslaufbahn gelungen. Als Vereinsjugendwartin des FSB wurde sie 2015 im Sportheim des TSV Ohlendorf in den Jugendvorstand des Kreissportbund Salzgitter gewählt. Im selben Jahr übernahm sie in ihrem Verein die durch einen Todesfall vakante Aufgabe der Redakteurin für die Vereinszeitung. 2019 erfolgte die kommissarische Berufung durch den Vorsitzenden der Sportjugend Niedersachsen, Rainer Sonntag (Delmenhorst), in den Vorstand auf Landesebene. Hier entstand er Kontakt zum Sprecher der Landesportjugenden Jürgen Funke (Bayerische Sportjugend). Die beiden Funktionäre gaben schließlich den Anstoß zur Bewerbung in den Vorstand der Deutschen Sportjugend auf Bundesebene.

Mehrere Themen auf der eigenen Agenda

Auf die erste Klausurtagung des neuen Vorstands in Frankfurt ist die Sportmanagerin nicht nur gespannt, sondern hat sich auch schon Werte, die sie gern umsetzen möchte, vorgenommen. Mit jungem Engagement will sie die Themen „Keine Angst vor sexueller Gewalt“, „Diskriminierung“ und „Gruppen durch Sprache in ihrer Vielfalt fördern und stärken“ in ihrem Ausschuss bearbeiten. Das starke Wahlergebnis erfüllt die dynamische Funktionärin aus Salzgitter-Bad schon mit Stolz.

Ihre Vereinstätigkeiten treibt sie trotzdem mit starkem Engagement voran. 2018 wurde in ihrem Verein das erste „J-Team“ gegründet. Das Team erhielt vom Landessportbund Fördermittel für besondere Veranstaltungen. „Wir haben zu Ostern, im Sommer und in unserem Jugendraum seit zwei Jahren gemeinsame Aktionen durchgeführt. Selbst zu Halloween in der Corona-Zeit waren wir mit der Herstellung und Befüllung von Tüten für Kinder- und Jugendliche beschäftigt. Die Tüten haben wir den Kids vor die Haustür gestellt“, schmunzelt die junge Frau über den aus ihrer Sicht mehr als gelungenen Deal.

Die Schwimmerin will sportlich aktiv bleiben

Neben ihren sportlichen Erfolgen als Schwimmerin ist die Allrounderin in ihrem Verein auch beim Beachvolleyball, dem Tischtennis und beim Petanque zu finden. Selbst als Kampfrichterin, wie bei den 48. Weltschwimmkämpfen des INF in Paris im Jahr 2019, gibt sie eine gute Figur ab. „Natürlich bin ich beim Schwimmen nicht mehr so engagiert, wie zu meinen starken Zeiten in der Jugend. Doch beim sportlichen Treiben im Verein möchte ich schon aktiv dabei sein. Die einstigen Bestzeiten sind zwar ein Ziel, aber jedoch derzeit wegen kleinerer Blessuren in weite Ferne gerückt“, so Carolin Giffhorn.

Die Funktionärslaufbahn einzuschlagen war für die Sportlerin schon fast in die Wiege gelegt. Vater Matthias ist Vorsitzender des Heimatvereins FSB und war jahrzehntelang stellvertretender Vorsitzender des Kreissportbundes Salzgitter (KSB). Mutter Ilona ist nicht nur im Verein als aktive Schwimmerin, sondern auch sehr im Schulsport der Stadt Salzgitter engagiert. Die jüngere Schwester Daniela ist neben den Erfolgen im Schwimmen, im Petanque und beim Beachvolleyball in allen Sportangeboten des Familiensportbunds Salzgitter wie ihre anderen Familienmitglieder aktiv dabei. „Wir sind halt eine sportliche Familie. Sport gehört einfach dazu“, sagt Carolin Giffhorn zum Abschluss des Fototermins mit der Salzgitter-Zeitung.