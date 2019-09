Union und Borussia duellieren sich

Bei Sonnenschein aber auch viel Wind kämpften jüngst Salzgitters Leichathleten im Stadion am Salzgittersee um die Kreismeistertitel in den Einzeldisziplinen und im Mehrkampf. Insgesamt gingen auch 48 Jungen und Mädchen im Drei- und Vierkampf an den Start. Der NLV-Kreis Salzgitter hätte sich hier...