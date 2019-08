Fortunas Frauen nehmen die erste Hürde

Den Saisonstart haben die Fußballfrauen des TSV Fortuna Salzgitter mit einem klaren 6:2-Heimsieg über die Freien Turner Braunschweig in der ersten Runde des Bezirkspokals gut hinbekommen. Mit einer starken ersten Spielhälfte legten die Kickerinnen aus der Waldsiedlung den Grundstein zum Weiterkommen.

TSV Fortuna Salzgitter – Freie Turner Braunschweig 6:2 (3:0). Tore: 1:0/5:2 Anja Höse (22., 77.), 2:0/3:0/6:2 Ariane Luong Van (27., 43., 89.), 3:1 Clara Henkelmann (51.), 4:1 Pia Rollwage (57.),4:2 Emily Jane Klose (59.)

Vom Anpfiff an waren Celina Feder, Anja Höse und Ariane Luong Van mit ihrer enormen Laufbereitschaft die treibenden Akteure im Spiel der Gastgeberinnen. Mit dem Führungstreffer von Anja Höse kam die nötige Sicherheit in die Aktionen. Ariane Luong Van sorgte mit ihrem Doppelpack für den verdienten Pausenstand. Nach der Pause kam kurzzeitig Sand in das Getriebe der Aktionen im Mittelfeld. Die Turnerinnen nahmen die Angebote dankend zum 2:4-Anschluss an. Höse und Luong Van erstickten mit ihren Toren das Aufbegehren der Gästeelf.

Ein positives Fazit zog Fortunas Trainer Thorsten Sachteleben nach dem Abpfiff: „Wir haben eine starke erste Halbzeit mit einem druckvollen Spiel hinbekommen. Nach der Pause haben wir in der Defensive etwas gewackelt. Doch am Ende ein Verdienter Sieg.“

TSV Fortuna: Tabea Sachteleben – Werneke, Hermann, Rollwage, Häußler – Sagir (65. Ostermann), Schulze, Höse, Ayoub – Luong Van, Feder