Der Aufsteiger ertrotzt sich ein Remis

Torlos, aber leistungsgerecht trennten sich in der Fußball-Nordharzliga der FSV Fuhsetal und Viktoria Thiede. Nach zwei Jahren Pause an der Außenlinie merkte man sowohl Fuhsetals Trainer Dirk Gähle, als auch seiner Mannschaft eine gewisse Spielfreude an, mit der die Hausherren munter drauf los...