Teamfahrt mit Sporteinlage

Der olympische Gedanke „Dabei sein ist Alles“ stand für die Ü50-Seniorenkicker des SV Innerstetal bei der Teilnahme an der Landesmeisterschaft in Heidenau klar im Vordergrund. Mit dem 27. Platz und der dazugehörigen Urkunde trat der SVI im Gepäck die Heimreise an. ...