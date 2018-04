Dressurreiter treffen sich am Mahner Berg

Ganze neun Jahre ist es her, dass im Sportpark Mahner Berg in Salzgitter-Bad ein Dressurturnier stattgefunden hat. Die lange Pause hat an diesem Wochenende ein Ende. Der Reit- und Fahrverein Mahner Berg begrüßt ab heute Reiter aus der Region zu verschiedenen Prüfungen in unterschiedlichen Klassen. ...