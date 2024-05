Broistedt. Die Fußballerinnen des FC Pfeil gewinnen mit 5:1 (0:1) gegen die FT Braunschweig und freuen sich über ein freies Pfingstwochenende.

Das war ein neues Gefühl für die Fußballerinnen des FC Pfeil Broistedt: Erstmals in dieser Landesliga-Saison lag das Team von Trainer Börge Warzecha in einem Spiel zur Pause hinten. Nach „deutlichen Worten“ des Trainers in der Kabine, bogen die Blau-Gelben diesen 0:1-Rückstand gegen die FT Braunschweig im zweiten Abschnitt aber noch in einen deutlichen 5:1-Sieg um und marschieren weiter souverän in Richtung Oberliga-Rückkehr.

„Auch die erste Hälfte war kein total blindes Spiel von uns. Es haben aber der letzte Biss und die Durchschlagskraft gefehlt“, berichtete Warzecha. So habe sein Team vier gute Möglichkeiten gehabt, diese aber nicht mit der letzten Konsequenz ausgespielt. Kurz vor der Pause setzte es dann den Gegentreffer: Erst hielt Pfeil-Keeperin Sarah Gottsleben die Null bei einem Braunschweiger Konter noch fest, bei einer Ecke mit folgendem Kopfballtreffer der Gäste war sie in der 44. Minute aber machtlos.

Der Biss war da und plötzlich war es ein ganz anderes Spiel. Schön, dass wir Moral gezeigt haben. Börge Warzecha - Trainer des FC Pfeil Broistedt

Die deutlichen Worte des Trainers in der Pause zeigten schnell Wirkung. „Der Biss war da und plötzlich war es ein ganz anderes Spiel“, freute sich Warzecha, dessen Team in der 48. Minuten nach starkem Steckpass von Liesa Behrens auf Lucie Kraft den Ausgleich erzielte. „Das hat uns gleich beflügelt.“ Es folgten noch vier Treffer zum in der Höhe verdienten Sieg. „Schön, dass wir Moral gezeigt haben“, erklärte Broistedts Trainer.

Broistedter Spiel gegen Eintracht Northeim wird verlegt

Nun kann sich die Mannschaft über ein freies Pfingstwochenende freuen, da das Heimspiel gegen Verfolger Eintracht Northeim auf Mittwoch, 29. Mai (19 Uhr), verlegt wurde. „Das ist für uns bitter nötig, damit wir mal durchpusten können“, erklärte Warzecha mit Blick auf die zuletzt vielen Englischen Wochen. „Wir haben ja quasi an jedem Feiertag gespielt.“

Tore: 0:1 (44.), 1:1 Lucie Kraft (48.), 1:2 Kira Reuter (60.), 1:3 Lucie Kraft (62.), 1:4, 1:5 Tia Zimmermann (87., 90.).