Landolfshausen/Lengede. Das Zittern des SVL um den Liga-Verbleib in der Fußball-Landesliga geht nach der 1:2-Niederlage beim Tabellennachbarn weiter.

Die abstiegsbedrohten Fußballer des Landesligisten SV Lengede haben es verpasst, sich ein wenig Luft im Tabellenkeller zu verschaffen. Der SVL unterlag im wichtigen Duell beim TSV Landolfshausen/Seulingen letztlich mit 1:2 (0:1). Dennoch hat die Mannschaft von Trainer Dennis Kleinschmidt weiterhin fünf Spiele Zeit, den Klassenerhalt aus eigener Kraft unter Dach und Fach zu bringen.

„Wir waren vom Einsatz her nicht ganz bereit, obwohl wir darauf eingestellt waren, dass Landolfshausen über den Kampf kommen wird“, gestand Lengedes Stürmer Vincent Ibe ein. Nichtsdestotrotz seien die Gäste gut ins Spiel gekommen, berichtete Ibe. Die ersten beiden Abschlussmöglichkeiten hatten die Lengeder zu verzeichnen. Der erste Treffer, er fiel aber auf der anderen Seite: Ole Probst brachte einen TSV-Angreifer im Sechszehner elfmeterreif zu Fall, der fällige Strafstoß zappelte im Netz der Kleinschmidt-Elf.

„Danach ist die Partie etwas dahingeplätschert, es gab viele Zweikämpfe im Mittelfeld“, so der Angreifer der Gäste. „In der Halbzeitpause haben wir uns dann gesagt, dass wir noch mal Gas geben wollen.“ Der Plan, er wurde nur leider nicht in die Tat umgesetzt. Ibe gab an, der TSV sei überlegen gewesen. „Ein, zwei Chancen“ nach langen Bällen seien das Resultat gewesen.

Der Anschluss durch Eren Kocak reicht nicht aus

Dementsprechend war das 2:0 für den Gastgeber auch nicht unverdient. Doch der SVL berappelte sich noch einmal und kam nur kurze Zeit später zum Anschlusstreffer durch den Kopfball von Joker Eren Kocak. Ibe: „In der Schlussphase haben wir es mit vielen langen Bällen versucht, aber wir hatten keine zwingenden Torchancen mehr.“ Bitter: Durch den Heimsieg rücken die Landolfshäuser bis auf drei Punkte an die Lengeder heran. Die gute Nachricht: Die Elf aus dem Kreis Peine steht weiter über dem Strich.

SVL: Grünhagen – Arikan, Probst, Karger, Franke, Przondziono, Folchmann, Mustapha, Meinecke, Fassa, Gatermann.

Tore: 1:0 Ravindran (14./FE), 2:0 Ziegner (67.), 2:1 Kocak (75.). Gelb-Rot: Ziegner (83.).