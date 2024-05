Schwicheldt. Die Rot-Weißen gewinnen in der Fußball-Bezirksliga 2 gegen das Spitzenteam Germania Lamme. Torhüter Branco Broschinski sieht die rote Karte.

Auch im Hinspiel hatten die Fußballer des TSV Rot-Weiß Schwicheldt in der Bezirksliga 2 mit 3:1 gegen Germania Lamme geführt, damals Ende Oktober aber noch scheppernd mit 3:6 verloren. Dieses Mal machte es der Peiner Aufsteiger besser, rettete den identischen Vorsprung auch in Unterzahl ins Ziel und freute sich durch den 3:1 (2:1)-Erfolg über drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. „Die Big-Points gegen eine Mannschaft von oben tun uns richtig gut“, findet RW-Trainer Tobias Dreyer, der in der Anfangsphase aber einige Sorgenfalten auf der Stirn hatte.

Zur Pause müssen wir dann aber eigentlich sogar 4:1 oder 5:1 führen. Wir hatten unheimlich viele Eins-gegen-Eins-Situationen. Tobias Dreyer - Trainer des TSV Rot-Weiß Schwicheldt

„In den ersten zehn, fünfzehn Minuten hatte ich das Gefühl, die nehmen uns auseinander“, berichtet der Coach. Neben dem frühen Führungstreffer (3. Minute) hätten die Lammer „drei, vier weitere dicke Chancen“ gehabt. Doch aus dem Nichts glichen die Schwicheldter durch eine starke Einzelaktion von Kevin Schreiber (15. Minute) aus, und das Spiel kippte in die andere Richtung. Nur vier Minuten später brachte Onur Bacaksiz die Rot-Weißen vom Elfmeterpunkt in Führung. „Zur Pause müssen wir dann aber eigentlich sogar 4:1 oder 5:1 führen. Wir hatten unheimlich viele Eins-gegen-Eins-Situationen“, erzählt Dreyer.

Schwicheldt erhöht auf 3:1, verliert aber wenig später seinen Keeper

So blieb es zwar beim 2:1, entsprechend energisch drückten die Hausherren aber auf den dritten Treffer. Und nach gut einer Stunde belohnte sich Felix Seeler für seine großen Offensivbemühungen in diesem Spiel – vorausgegangen war eine gute Balleroberung von Kevin Schreiber. Das Spiel drohte nach einer Notbremse und dem dazugehörigen Platzverweis gegen RW-Keeper Branco Broschinski ein weiteres Mal zu kippen (72.), doch in Unterzahl verteidigten die Schwicheldter diszipliniert und ließen nichts mehr anbrennen.

Durch die Niederlage der Germania ist die zuletzt schon äußerst wahrscheinliche Rückkehr des BSC Acosta in die Landesliga nun auch rein rechnerisch zu einer Tatsache geworden. Der Meistertitel ist den Braunschweigern nicht mehr zu nehmen.

Tore: 0:1 Max Schächtel (3.), 1:1 Kevin Schreiber (15.), 2:1 Onur Bacaksiz (19., Elfmeter), 3:1 Felix Seeler (60.). Besonderes: Rote Karte für Schwicheldts Branco Broschinski (72.).