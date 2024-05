Wendezelle. Die Schwarz-Weißen gewinnen in der Fußball-Bezirksliga 2 gegen den FC Rautheim. Nick Henke legt beide Tore seiner Mannschaft auf.

Den Fußballern des TSV Wendezelle ist der Klassenerhalt in der Bezirksliga 2 quasi nicht mehr zu nehmen. Durch den 2:0 (0:0)-Heimsieg gegen den FC Rautheim haben die Schwarz-Weißen nun zwölf Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Auf der anderen Seite klopfen sie auf den letzten Metern der Saison sogar noch einmal am oberen Mittelfeld der Tabelle an, aus dem etwa der an diesem Spieltag harmlose Gegner stammt. „Wir waren einfach die bessere Mannschaft“, erklärte TSV-Betreuer Pascal Gelis.

Beide Mannschaften waren gut sortiert, viel spielte sich im Mittelfeld ab. Pascal Gelis - Betreuer des TSV Wendezelle über die erste Hälfte

Die Zuschauer bekamen eine recht ereignislose erste Halbzeit zu sehen. „Beide Mannschaften waren gut sortiert, viel spielte sich im Mittelfeld ab“, berichtet Gelis, der die erste gute Chance seiner Mannschaft in der 30. Minute sah. Wendezelles Thomas Erich verpasste eine Flanke von Niclas Kamp dabei mit dem Kopf nur knapp. Auch ein Volleyschuss von Erik Plote (45.) aus 20 Metern brachte den Hausherren in diesem Spiel nicht die Führung – die folgte erst nach dem Seitenwechsel.

In die zweite Hälfte starteten die Schwarz-Weißen gut. „Wir haben relativ gut gepresst“, befand Gelis, der vor dem Treffer zum 1:0 einen „sensationellen Ball von René Ahlers aus der Innenverteidigung hinter die gegnerische Abwehrkette“ gesehen hat. Nick Henke nahm das Spielgerät mustergültig mit und bediente in der Mitte Thomas Erich, der einschob (52.). Auch am zweiten Treffer war Nick Henke beteiligt: Im vorderen Drittel eroberte er das runde Leder und wühlte sich durch. Der Ball sprang zu Niclas Kamp, der sicher ins Eck einschob (72.).

Fünf Minuten zuvor (67.) dezimierten sich die Rautheimer durch eine gelb-rote Karte. In Unterzahl bot das Team aus Braunschweig nicht mehr viel an, wodurch die Wendezeller keine großen Mühen hatten, ihren zwölften Saisonsieg einzufahren.

Tore: 1:0 Thomas Erich (52.), 2:0 Niclas Kamp (72.). Besonderes: Gelb-Rot für Rautheim (67.).