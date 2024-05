Herzberg. Die MTV-Handballer setzen sich am abschließenden Verbandsliga-Spieltag dank einer starken Abwehr mit 27:23 (14:12) bei der HSG Oha durch.

Im abschließenden Saisonspiel der Handball-Verbandsliga fuhr der MTV Groß Lafferde bei der HSG Oha mit 27:23 (14:12) den zehnten Saisonsieg ein und bestätigte damit seine starke Rückrunde, in der er 15 seiner 21 Punkte einfuhr. Nachdem das Team in der ersten Saisonhälfte wegen der anhaltenden Verletztenmisere lange Zeit dem Tabellenende sehr nah war, dürfte dies Lohn genug sein für die Groß Lafferder, die sich nach eineinhalb Seuchenjahren wieder gefangen zu haben scheinen. Die Mini-Hoffnung, sogar noch in die Relegation zur Oberliga einzuziehen, blieb dafür genau das: eine Hoffnung. Denn durch den Sieg des Tabellenneunten TV Eintracht Sehnde (35:19 gegen den SV Altencelle) am letzten Spieltag bleiben die Groß Lafferder auf dem ersten zweistelligen Rang und damit in jedem Fall auch künftig in der Verbandsliga.

Bereits am Freitag reisten die Groß Lafferder an den westlichen Harzrand und setzten sich dank eines starken Schlussspurts gegen den Tabellenzwölften durch, der sich nach dieser Saison freiwillig in die Landesliga zurückzieht. Zunächst war es ein sehr ausgeglichenes Spiel, das der MTV schon kurz vor der Pause in seine Richtung lenken wollte. Den 11:12-Rückstand (27. Minute) drehten Kevin Winkler, Gerrit Büüs und Maximilian Rudnik zum Seitenwechsel (14:12). „In der zweiten Halbzeit haben wir es dann geschafft, uns abzusetzen“, freute sich MTV-Trainer Dennis Bühn, für den es das letzte Spiel als Trainer der ersten Mannschaft war. Nach 39 Minuten führten die Gäste mit 20:15.

MTV Groß Lafferde kassiert in den abschließenden zwölf Minuten keinen Gegentreffer mehr

Doch die Groß Lafferder hatten die Rechnung offenbar ohne die HSG Oha gemacht, die ihre Abschiedsvorstellung nicht einfach so herschenken wollte. Reihenweise vergab der MTV seine Würfe, wodurch der Gastgeber etwa zehn Minuten später selbst wieder führte (23:21). Und von da an stand die Lafferder Abwehr bombensicher, außerdem nahm Keeper Bennet Stanitzek ein paar freie Konter des Gegners weg. „Wir haben bis zum Ende kein Gegentor mehr kassiert“, staunte auch Dennis Bühn, dass sein Team gut zwölf Minuten lang nichts mehr zuließ.

Der langjährige Coach ist froh, dass er an Nachfolger Daniel Reckel eine intakte Mannschaft abgibt. „Sie hat gezeigt, dass sie Handball spielen kann. Bleiben die Jungs von Verletzungen verschont, haben sie ein sehr gutes Niveau.“ Nach dem Sommer wird Dennis Bühn zunächst kein offizielles Amt bekleiden, aber versuchen, dem neuen Coach den Einstieg zu erleichtern. Trotzdem hat er schon im Kopf, was er nach der Ligareform, durch die viele Teams von unten die Verbandsliga auffüllen werden, als Zuschauer vom Team sehen will: „Es muss schon so sein, dass sich die Mannschaft oben platziert.“

MTV Groß Lafferde: Stanitzek, Klages – Gottsknecht 4, Fischer, Büüs 7, Reuter 5, Kamradt, Winkler 1, Zellmann 1, Knittel 4, Rudnik 5.