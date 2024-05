Vöhrum. Das Schlusslicht der Bezirksliga 2 holt gegen den MTV Schandelah-Gardessen einen Punkt und glaubt weiter an den Klassenerhalt.

Nach dem 2:0-Erfolg am 1. Mai haben die Fußballer des TSV Arminia Vöhrum im Kampf um den Klassenerhalt in der Bezirksliga 2 einen weiteren Punkt eingesammelt. Gegen den MTV Schandelah-Gardessen holte das Schlusslicht aus Peine einen 0:2-Pausenrückstand auf und trennte sich von den Wolfenbüttelern mit einem 2:2-Remis. Allerdings erklärte Arminia-Trainer David Lieckfeldt: „Das Spiel müssen wir eigentlich mit 14:2 gewinnen.“ Letztlich zeigte sich der Coach aber trotzdem mehr als stolz auf seine Mannschaft.

Unter anderem eine Monstergrätsche verhindert die Führung der Vöhrumer

Schon nach den ersten 30 Minuten hätte die Arminia mit 3:0 führen können, ist David Lieckfeldt überzeugt. Stürmer Marko Milicevic hatte die Offensive nach seiner Startelfrückkehr deutlich belebt, doch einmal war der Gästekeeper zur Stelle, einmal wurde der entscheidende Pass in letzter Sekunde abgefangen und im dritten Fall rettete Schandelah durch die „Monstergrätsche“ eines Verteidigers noch auf der Linie. Und nur wenig später kassierten die Hausherren zwei Gegentreffer zum Pausenstand. Doch die Vöhrumer glaubten genauso an die Wende in diesem Spiel wie an den Klassenerhalt in dieser Saison und drehten nach der Pause auf.

Ich liebe diese Mannschaft und ihre Mentalität. Dass ein potenzieller Absteiger so zurückkommt, ist Wahnsinn. David Lieckfeldt - Trainer des TSV Arminia Vöhrum

Milicevic egalisierte das Ergebnis mit einem Doppelpack und es entwickelte sich ein Spiel auf ein Tor, doch die vielen Chancen fanden nicht den Weg ins Gästetor. „Schandelah schießt hier dreimal aufs Tor. Es ist eine Frechheit, dass sie einen Punkt mitnehmen“, erklärte David Lieckfeldt, der nach dem Spiel zwar auch geknickt war, aber auch viele lobende Worte für seine Truppe übrig hatte: „Ich liebe diese Mannschaft und ihre Mentalität. Dass ein potenzieller Absteiger so zurückkommt, ist Wahnsinn.“ Auch der Coach glaubt noch fest an den Klassenverbleib.