Göttingen/Broistedt. Die Pfeile verlieren das Halbfinale im Bezirkspokal der Frauen bei der SVG Göttingen knapp mit 0:1. Sonntag geht es erneut nach Göttingen.

Nur noch einen Schritt und einen Sieg waren Broistedts Frauen vom Einzug ins Final des Bezirkspokals entfernt. Doch eben diesen einen Schritt verpasste der Tabellenführer der Fußball-Landesliga zu gehen. Bei der SVG Göttingen, dem ersten Verfolger des FC Pfeil in der Landesliga, unterlag die Mannschaft von Chefcoach Börge Warzecha letztlich mit 0:1 (0:0).

„Es war ein 50/50-Spiel zwischen zwei sehr, sehr ausgeglichenen Teams“, befand Warzecha und schob nach: „Am Ende kann die Begegnung auch 2:1 für uns ausgehen.“ So aber bejubelten die Göttingerinnen den Finaleinzug. Das zweite Semifinale findet dann am Mittwoch, 15. Mai von 19 Uhr an statt. Hierbei empfängt der 1. FC Wolfsburg die SG RSV/Sickte/Hötzum zu einem weiteren Landesliga-Duell.

Zimmermann und Engwicht verpassen Führung für Broistedt

Doch zurück zum Spiel der Pfeile. Der Matchplan von Broistedts Trainer war klar: „In der ersten Halbzeit wollten wir früh anlaufen und Pressingsituationen schaffen – das hatte zunächst auch ganz gut geklappt.“ Die Broistedterinnen erspielten sich gute Tormöglichkeiten, drei davon verzeichnete Tia Zimmermann, eine weitere hatte Jessica Engwicht auf dem Fuß. Von den Gastgeberinnen kam hingegen „nicht viel“, so Warzecha.

Die zweite Halbzeit habe sich zum größten Teil im Mittelfeld abgespielt, „nach der Pause stand Göttingen hinten gut“, gab Warzecha an. Und auch in der Offensive setzte die SVG den einen oder anderen Nadelstich. 13 Minuten vor dem Ende war es dann soweit: Der Tabellenzweite der Landesliga spielte sich gut über die rechte Angriffsseite durch, flankte in die Mitte, wo Amelie Bruns per Kopfball das Tor des Tages gelang. Warzecha bilanzierte: „Das war keine schlechte Leistung von uns.“

Sonntag geht es in der Liga erneut nach Göttingen

Die Köpfe werden im Pfeile-Lager also nicht in den Sand gesteckt. Viel Zeit ins Grübeln zu kommen bleibt auch gar nicht, denn am Sonntag (11 Uhr) geht‘s bereits im Liga-Alltag wieder in nach Göttingen – zum MF.

Tor: 1:0 Bruns (77.).