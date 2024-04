Groß Lafferde/Bortfeld. Die SG enttäuscht beim 26:26 gegen den MTV Vorsfelde II, der MTV Groß Lafferde II unterliegt Nord Edemissen/Uetze in eigener Halle 27:30.

Mit enttäuschenden Ergebnissen endeten die letzten Saison-Heimspiele der Landesliga-Handballer der SG Zweidorf/Bortfeld sowie des MTV Groß Lafferde II.

MTV Groß Lafferde II – HSG Nord Edemissen/Uetze 27:30 ((12:12). Im letzten Heimspiel der Saison ging die MTV-Reserve leer aus. Lediglich zweimal lagen die Hausherren vorne (16:15 und 17:16, 36. und 39. Minute), ansonsten liefen sie einem Rückstand hinterher. Entscheidend in Rückstand gerieten die Groß Lafferder nach der 42. Minute, als der 17:18-Rückstand bis zur 56. Minute auf 22:27 anwuchs – gleichbedeutend mit der Vorentscheidung.

MTV II: Grunst, Klages – Ranwig 2, Meyer 6, Hansen 2, Misch 6, Slabon, Nebe, Burgdorff 3, Waschke 6, Schmidt, Schaper, Woltering, Bode 2.

SG Zweidorf/Bortfeld – MTV Vorsfelde II 26:26 (13:13). „Wir sind über dieses Unentschieden bitter enttäuscht“, konstatierte SG-Leiter Sigurt Grobe. „Wie in 14 von 19 der bisherigen Punktspiele kamen wir wieder nicht gut in die Partie.“ Erst allmählich fingen sich die Hausherren nach ihrem frühen Rückstand, glichen aus (9:9) und übernahmen die Führung. Die hatte bis in die Schlussphase der Partie Bestand (25:22, 52. Minute). „Danach haben wir weitere Tormöglichkeiten ungenutzt gelassen und Vorsfelde zurück ins Spiel gebracht“, berichtete Grobe weiter. Die Gäste nahmen die Geschenke der Hausherren an und glichen sechs Sekunden vor dem Ende zum 26:26 aus. „Wieder ein Punkt verloren, das passt irgendwie zu unserer Saison“, resümierte Grobe.

SG: Naujoks, George – Schröder 3, Lehne 5, Pullner 2, Hagemeier 1, Schulze 2, Grönke 1, Zakravsky 1, Saue, Brase 1, Körber, Hasselbach 6, Schultz 4.