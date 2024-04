Peine/Vechelde. Die Lau-Elf hat den Klassenerhalt damit so gut wie sicher. Die U19 der Arminia enttäuscht bei der 1:2-Niederlage in Schöningen.

Der Derbysieger darf durchatmen! Mit einem 6:0-Kantersieg beim SV Arminia Vechelde machten die B-Junioren-Fußballer des VfB Peine den Klassenerhalt in der Landesliga praktisch perfekt. Der Vorsprung auf die Abstiegsränge wuchs drei Spieltage vor Schluss auf sieben Punkte an.

A-Junioren-Landesliga

JSG Schöningen – SV Arminia Vechelde 2:1 (2:0). Tore: 1:0 Weile (26.), 2:0 Rauhut (35.), 2:1 Timm (67.).

„Wir waren dem Gegner in allen Belangen unterlegen – auf jeder Position, fußballerisch und in den Grundtugenden. Es war ein augenöffnendes Spiel, das wir jetzt gemeinsam aufarbeiten und uns schnell davon erholen müssen“, konstatierte Gästecoach Murat Güzel nach der Niederlage beim Schlusslicht. „Schließlich wollen wir am Vatertag ins Finale einziehen im Pokal, vorher aber noch die drei Punkte im Heimspiel behalten.“

Doch dafür muss eben eine deutlich bessere Leistung her als in der Elmstadt, in der die Arminen auch auf einige verletzte und erkältete Spieler verzichten musste. „Dadurch hatten wir nur einen dünnen Kader mit einem Ersatzspieler“, sagte Güzel. Die Schöninger stellten die Vechelder mit ihrem Umschaltspiel vor einige Probleme. „Der Gegner war entschlossen und gierig, das Spiel zu gewinnen. Wir haben in den entscheidenden Momenten leider nicht konsequent dagegengehalten.“

VfB Peine – BV Germania Wolfenbüttel 8:2 (4:0). Tore: 1:0 Tripler (15.), 2:0 Wasl (35.), 3:0 Tripler (37.), 4:0 Tiebel (40.), 5:0 Tupsukic (48.), 5:1 Marx (52./FE), 6:1 Tripler (54.), 7:1 Tupsukic (57.), 8:1 Wasl (69.), 8:2 Ahmad (75.).

Schon zur Pause war das Duell zwischen dem Tabellensechsten und dem Kellerkind aus der Lessingstadt entschieden. Mit drei Treffern binnen sechs Minuten zogen die Peiner den Gästen den Zahn und legten kurz nach Wiederanpfiff Tor Nummer 5 gleich noch nach. Kurzum: Es war deutlich zu sehen, warum die beiden Teams in der Tabelle 15 Punkte trennen, obwohl der VfB noch zwei Partien weniger ausgetragen hat.

B-Junioren-Landesliga

SV Arminia Vechelde – VfB Peine 0:6 (0:3). Tore: 0:1 Rühl (21.), 0:2 Aydemir (35.), 0:3 Rühl (37.), 0:4 Tupsukic (46.), 0:5 Küster (49.), 0:6 Rühl (79.).

„Derby hin oder her: Für uns war es wichtig, dass wir den Dreier holen und den Klassenerhalt nun eigentlich sicher haben“, hob VfB-Coach André Lau hervor, der vom Auftritt seiner Mannschaft angetan war: „Die Jungs haben das so stark gemacht. Es war wirklich gut.“

Das Team sei hervorragend auf den Gegner eingestellt gewesen und habe die Vorgaben entsprechend gut umgesetzt. „Wir haben Gegner und Ball laufen lassen“, berichtete Lau. Der Führungstreffer durch Dreifach-Torschütze Fynn Julius Rühl wurde klasse über außen eingeleitet. Tor Nummer 2 legte dann Jian Aydemir mit einem Freistoß nach und belohnte sich somit für eine tolle Leistung. „Er war der mit Abstand beste Spieler auf dem Platz“, legte sich Lau fest. Das 3:0 für die Gäste zur Pause sei verdient gewesen, auch wenn der Gegner Latte und Pfosten getroffen hatte. „Wir haben sechs Minuten nach dem Wechsel gleich das vierte Tor nachgelegt, dann war Ruhe“, erklärte Peines Trainer.

C-Junioren-Landesliga

VfB Peine – BSC Acosta 0:2 (0:1). Tore: 0:1 Azouz (23.), 0:2 Solovev (64.).

Schlusslicht VfB verkaufte sich teuer gegen den Fünften.