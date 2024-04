Kreis Peine. Der Zweikampf an der Tabellenspitze geht weiter. TSV Wipshausen setzt sich auf eigenem Platz mit 2:0 gegen Lengede II durch.

Es könnte eine kleine Vorentscheidung im Abstiegskampf der Fußball-Kreisliga gewesen sein. Herta Equord schob sich mit einem 5:0-Kantersieg nun acht Punkte vor den Konkurrenten aus Bortfeld, so dass die beiden sicheren Abstiegsplätze belegt zu sein scheinen. Allerdings ist noch offen, ob es bei zwei Absteigern bleibt – das hängt von der Zahl der Absteiger aus der Bezirksliga ab. An der Tabellenspitze setzt sich derweil der Zweikampf zwischen dem VfB Peine und dem TSV Wipshausen fort. Beide Teams gewannen und stehen punktgleich da.

TSV Wipshausen – SV Lengede II 2:0 (1:0). Tore: 1:0, 2:0 Witte (24., 84.).

Der Lauf des TSV Wipshausen hält weiter an, und man zeigt sich optimistisch. „Wenn wir auf so einem Tabellenplatz stehen und nicht sagen, dass wir um die Meisterschaft mitspielen wollen, wäre das ziemlich vermessen“, erklärt TSV-Coach Andreas Laurer. Erneut war eine stabile Defensivleistung der Grundstein zum TSV-Erfolg. Lengede machte das Spiel, Wipshausen verteidigte alles weg und nutzte die Chancen in Person von Melvin Witte eiskalt. „Der Wille war heute der Schlüssel zum Erfolg, der war einen Ticken größer bei uns“, analysierte Laurer final.

VfB Peine – TSV Dungelbeck 6:0 (3:0). Tore: 1:0 Eser (23.), 2:0, 3:0 Kocak (27., 44.), 4:0 Topatar (70.), 5:0 Kocak (87.), 6:0 Eser (90+1.).

„Wir haben endlich mal wieder eine überzeugende Leistung gezeigt“, berichtete VfB-Sprecher Ulf Wasl. In den Vorwochen stimmten zwar die Ergebnisse, doch mit der Spielweise waren die Trainer zumeist unzufrieden. Gegen Dungelbeck passte die Spielanlage, der Ball lief gut, und die Abschlüsse zappelten zumeist im Netz. „So wünscht man sich das von den Jungs, von Dungelbeck kam herzlich wenig.“

Fortuna Oberg – Viktoria Woltwiesche 1:1 (1:1). Tore: 0:1 Baron (20.), 1:1 Rotmann (24.).

Fortuna Oberg ist das Sieger-Gen abhanden gekommen. Torschütze Roma Rotmann versuchte dies zu erklären: „Wir spielen einen guten Ball, haben auch genug Chancen, aber das Ding will einfach nicht reingehen. Es ist der Wurm drin.“ Dabei waren die Hausherren durch Lionel Baron zunächst in Rückstand geraten, ehe Rotmann sehenswert ausglich.

VfL Woltorf – TSV Sonnenberg 1:0 (0:0). Tor: 1:0 Konschak (48.).

Leichtfertig vergaben die Woltorfer ihre Großchancen im ersten Abschnitt. Matthias Konschak besorgte dann mit einem Freistoß den Treffer des Tages. „Danach haben bei uns, nach dem hohen Einsatz in den ersten 45 Minuten, die Kräfte nachgelassen und wir haben uns aufs Verteidigen konzentriert“, erklärte VfL-Übungsleiter Nedin Cerimovic. Die Hausherren verwalteten das Ergebnis und festigen so den vierten Tabellenplatz. „Ein Riesenlob an meine Mannschaft, was sie Woche für Woche leistet, ist unfassbar.“

Die Ausgangslage ist gut, doch wir wissen nicht, was in der Bezirksliga mit den Peiner Teams passiert. Stefan Grondkowski - Trainer von Herta Equord, nach dem 5:0-Sieg gegen Marathon Peine

TSV Edemissen – Arminia Vechelde II 4:1 (2:1). Tore: 0:1 Schäfer (11.), 1:1 Düsterhöf (17.), 2:1 Stankovic (21.), 3:1 Düsterhöf (50.), 4:1 Stankovic (82.).

Edemissen schiebt sich weiter an die Top 5 der Kreisliga ran. Nach einem guten Start kassierten die Hausherren die kalte Dusche. „Wir waren nach dem 0:1 etwas geschockt, haben das aber gut verarbeitet“, sagte TSV-Trainer Lukas Schulze. Nach dem 3:1 drückte Vecheldes Reserve auf den Anschlusstreffer, ehe Nikola Stankovic die Partie final entschied. „Wir haben eine gute Reaktion nach der Pleite gegen Broistedt gezeigt.“

FC Pfeil Broistedt – TSV Clauen/Soßmar 6:0 (3:0). Tore: 1:0 Bruns (6.), 2:0, 3:0, 4:0 Arndt (28., 32., 53.), 5:0, 6:0 Sellmann (57., 59.).

Pfeil Broistedt verschärfte die Lage des TSV Clauen/Soßmar durch den Kantersieg weiter. Der überragende Mann des Nachmittags war dabei Dreierpacker Louis Arndt.

SV Herta Equord – TSV Marathon Peine 5:0 (2:0). Tore: 1:0 Harms (8.), 2:0 Bläsig (28.), 3:0 Schiefelbein-Fischer (46.), 4:0 Bläsig (50.), 5:0 Rettschlag (66.).

Von einer Vorentscheidung im Kampf um den Klassenerhalt will in Equord noch niemand etwas wissen. „Die Ausgangslage ist gut, doch wir wissen nicht, was in der Bezirksliga mit den Peiner Teams passiert. Deshalb können wir uns noch nicht sicher sein“, meinte Herta-Trainer Stefan Grondkowski. Seine Jungs siegten nach einer souveränen Leistung deutlich und sind seit nunmehr seit fünf Spielen ungeschlagen. „Der Trend ist unser Freund, das wollen wir so weiterführen“, betonte ein hochzufriedener Grondkowski.

SV Bosporus Peine – TB Bortfeld 6:3 (2:1). Tore: 1:0 Saray (21.), 1:1 Sonnenberg (30.), 2:1 Saray (41.), 3:1 Dagasan (48.), 4:1 Arayici (58.), 5:1 Kaya (61.), 5:2 Krüger (82.), 5:3 Titze (85.), 6:3 Arayici (90+3.).

Eigentlich hatten die Peiner – nach dem 1:1-Ausgleich – das Geschehen vollkommen im Griff. Doch nach dem zwischenzeitlichen 5:1 wackelten die Hausherren noch einmal. „Das nehme ich auf meine Kappe. Ich habe wichtige Spieler, die zuletzt viele Minuten abgerissen haben, ausgewechselt. Dadurch haben wir es unnötig spannend gemacht“, sagte Bosporus-Coach Hüseyin Elma. Bortfeld kam noch einmal ran, ehe Ersin Arayici in der Nachspielzeit den Deckel draufmachte.