Lengede. Der Fußball-Landesligist schlägt den zweitplatzierten 1. SC Göttingen 05 zu Hause mit 4:0 und verschafft sich Luft im Tabellenkeller.

Der SV Lengede hat am Sonntag ganz wichtige aber auch genauso überraschende Punkte im Abstiegskampf der Fußball-Landesliga geholt. Gegen den Tabellenzweiten 1. SC Göttingen 05 landete die Mannschaft von Dennis Kleinschmidt einen 4:0 (2:0)-Heimsieg und hat nun vier Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang.

Der Besuch am Schachtweg hat sich für die Zuschauer definitiv gelohnt. Denn beide Teams lieferten ein unterhaltsames Spiel ab. In den ersten 45 Minuten gab es Chancen zu Hauf auf beiden Seiten. Den Anfang machten die Gäste in Minute 10, als Jannis Wenzels Schuss knapp links am Lengeder Kasten vorbeirauschte. Nur vier Minuten später war es SVL-Kapitän Klaas Gatermann, der in den Lauf von Maximilian Meinecke passte, dessen Schuss knapp rechts am Göttinger Tor vorbeiging.

Lengedes Vincent Ibe holt einen Elfmeter raus und trifft selbst zum 2:0-Pausenstand

In der 15. und 16. Minute konnte sich Lengedes Keeper Nick Grünhagen gleich zweimal auszeichnen und wehrte gefährliche Schüsse jeweils zur Ecke ab. Aus der zweiten Ecke entwickelte sich ein Konter, an dessen Ende Vincent Ibe im Göttinger Strafraum elfmeterwürdig gefoult wurde. Dominik Franke verwandelte den Strafstoß sicher und brachte die Hausherren mit 1:0 in Führung. In der 21. Minute hatte Yasin Chehab gar das 2:0 auf dem Fuß – freistehend setzte er seinen Schuss allerdings einen halben Meter über das Göttinger Gehäuse.

Dann gab es Elfmeter auf der anderen Seite (32.). Ole Probst hatte seinen Gegenspieler gefoult. Jannis Wenzel chippte den Ball vom Punkt allerdings auf die Latte – Glück für die Heimelf. Doch ein Tor sollte vor der Pause noch fallen und es fiel für den SVL, der nach einer herrlichen Kombination Vincent Ibe im Strafraum freispielte. Dieser ließ sich nicht zweimal bitten und sorgte für den 2:0-Pausenstand.

Nach dem 4:0 durch Yasin Chehab rührt der SV Lengede Beton an und setzt Nadelstiche

Die Überraschung lag in der Luft. Und es sollte sogar noch besser kommen: Der zur Pause eingewechselte Kiano Przondziono zog in der 54. Minute über rechts einen Sprint an und hatte dabei den Kopf oben, um den mitgelaufenen Ibe im Zentrum zu sehen, der das flache Zuspiel aus fünf Metern direkt zum 3:0 in die Maschen drosch. Auf der anderen Seite blieb Jannis Wenzel der Pechvogel der Göttinger. In der 60. Minute traf der SC-Kapitän nur die Latte.

In der 68. Minute durften die heimischen Fans dann zum vierten Mal jubeln. Nach einem katastrophalen Rückpass von Göttingens Innenverteidiger Carlos Valdez-Fahrig schnappte sich Yasin Chehab das Leder und stocherte den Ball unter 05-Keeper Fabian Sündram hindurch zum 4:0 hinter die Linie. Fortan rührten die Gastgeber Beton an und standen in der Abwehr sicher. Die Gäste aus Göttingen hatten in der zweiten Halbzeit zwar wesentlich mehr Ballbesitz, kamen aber zu keinen hundertprozentigen Chancen, weil immer wieder ein Lengeder Abwehrbein dazwischen war. Der SVL setzte dann immer wieder Nadelstiche durch Konter. Einen davon hätte der überragende Ibe in der 82. Minute fast zum 5:0 genutzt, vergab aber knapp. Dass Göttingens Luca-Maurice Bock in der Nachspielzeit mit dem zweiten Elfmeter an Lengedes Torwart Grünhagen scheiterte, passte zum Spielverlauf.

„Ich bin absolut stolz auf die Mannschaft und die brutale Leistung heute. Das war eine starke Reaktion auf den trostlosen Auftritt gegen Gifhorn im letzten Heimspiel“, lobte SVL-Trainer Dennis Kleinschmidt seine Jungs nach der Partie.

Tore: 1:0 Franke (16., Elfmeter), 2:0, 3:0 Ibe (43., 54.), 4:0 Chehab (68.). Bes.: Göttingens Jannis Wenzel und Luca Maurice Bock verschießen Elfmeter (32., 90.+3)