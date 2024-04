Schwicheldt. Nachdem 2:1-Sieg haben die Bezirksliga-Fußballer drei Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone und noch vier Spiele in der Hinterhand.

Die Fußballer des TSV Rot-Weiß Schwicheldt arbeiten sich weiter fleißig aus dem Tabellenkeller der Bezirksliga 2 heraus: Mit einem 2:1 (1:1)-Erfolg gegen das Schlusslicht FT Braunschweig II sammelte der Peiner Aufsteiger drei weitere, wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt ein. Doch der Weg zu diesem Erfolg war nicht leicht. „Es war ein Krampf“, berichtete Co-Trainer Benjamin Weiß. „Gegen den Tabellenletzten muss man einfach punkten – und das macht es einem nicht so einfach.“ Zusätzlich war der schlecht gemähte Platz am Birkenweg nicht in seinem besten Zustand.

Da hatten wir eigentlich das Gefühl, dass uns das Sicherheit bringt. Aber die Turner waren danach besser im Spiel. Benjamin Weiß - Co-Trainer von RW Schwicheldt über das 1:0

Trotzdem gingen die Hausherren in Führung. Einen langen Diagonalball auf seine Seite nahm Pascal Taraschewski direkt und brachte ihn scharf in die Mitte. Die Hereingabe fälschte ein Braunschweiger unhaltbar für seinen Keeper ins Tor ab (26.). „Da hatten wir eigentlich das Gefühl, dass uns das Sicherheit bringt. Aber die Turner waren danach besser im Spiel“, bedauerte Benjamin Weiß. Die Gäste aus dem Prinzenpark wagten viele offensive Vorstöße, waren dabei zwar nicht zwingend genug, erzielten kurz vor dem Pausenpfiff aber dennoch den laut Schwicheldts Co-Trainer „verdienten Ausgleich“.

RW Schwicheldt wehrt sämtliche Eckbälle in der Nachspielzeit ab

Seine Mannschaft zeigte im zweiten Abschnitt die richtige Reaktion: „Wir waren viel giftiger, präsenter und lauter.“ Onur Bacaksiz erzielte bereits nach knapp einer Stunde auf Vorlage von Leon Schrader sein 17. Saisontor und damit den Siegtreffer. „Nach dem 2:1 war das Spiel eigentlich entschieden. Nach der 90. Minute hatte Braunschweig aber noch vier Ecken. Da wurde es noch einmal gefährlich“, berichtete Benjamin Weiß – doch RW wehrte alle Versuche glänzend ab.

Bereits am Mittwoch sind die Schwicheldter schon wieder im Einsatz. Ab 19 Uhr haben sie den MTV Schandelah-Gardessen zu Gast.

Tore: 1:0 Eigentor (26.), 1:1 Stefan Heidebroek (43.), 2:1 Onur Bacaksiz (59.).