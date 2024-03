Vöhrum. Vechelde verschafft sich mit dem Sieg im Arminia-Duell etwas Luft im Abstiegskampf. Marius Wolff erzielt einen Doppelpack.

Arminia Vöhrum hatte sich so viel vorgenommen für sein Wochentags-Spiel in der Fußball-Bezirksliga 2, und dann war es nach etwas mehr als 20 Minuten bereits so gut wie entschieden – und zwar gegen den gastgebenden Tabellenvorletzten. Mit 0:3 lagen die Vöhrumer zu diesem Zeitpunkt gegen Arminia Vechelde zurück und schafften im weiteren Verlauf nicht mehr die Kehrtwende. 1:4 (1:3) lautete das Endergebnis. „Wir haben unseren Matchplan nicht richtig umgesetzt“, bedauerte Vöhrums Trainer David Lieckfeldt. Während seine Mannschaft damit weiter tief im Tabellenkeller feststeckt, verabschiedeten sich die Vechelder zumindest wieder ein kleines bisschen in Richtung Tabellenmittelfeld.

Arminia Vöhrum kassiert die ersten drei Gegentore viel zu einfach

„Wir hatten klar angesprochen, worauf es in der Defensive ankommt“, erklärte Lieckfeldt. Und trotzdem kassierten die Vöhrumer die Gegentore zu einfach. Nach gerade einmal vier Minuten waren sie bei einem Einwurf nicht aufmerksam genug. Vecheldes Stürmer Marius Wolff nutzte dies und traf zum 1:0. Beim zweiten Gegentor nur 300 Sekunden später durch Artur Bouguian verteidigten die Hausherren zunächst in vorderster Front nicht gut und attackierten dann den Torschützen kurz vor dem eigenen Sechzehner nicht. Mit einem Abstauber erzielte Marius Wolff nach 23 Minuten seinen zwölften Saisontreffer und das vorentscheidende 3:0 für die Vechelder. Immerhin erzielte der Gastgeber vor der Pause auch noch einen Treffer: Marvin Janke köpfte nach präziser Flanke ein. „Unsere Grundidee war es, über die Flügel zu kommen, weil Vechelde mit einer Dreierkette spielte“, erläuterte David Lieckfeldt und fügte bedauernd hinzu: „Leider haben wir das viel zu selten gemacht.“

Wir haben gut begonnen, aber es war immer nur bis zum Sechzehner ganz ordentlich. Wir hatten keine wirklichen Chancen mehr. David Lieckfeldt - Trainer des TSV Arminia Vöhrum

Obwohl die Vöhrumer den Spielstand zumindest schon verkürzt hatten, bekamen sie im zweiten Spielabschnitt keinen Fuß mehr in die Tür. „Wir haben gut begonnen, aber es war immer nur bis zum Sechzehner ganz ordentlich. Wir hatten keine wirklichen Chancen mehr“, haderte David Lieckfeldt. „Uns hat einfach die letzte Überzeugung gefehlt, das Spiel noch zu drehen.“ Stattdessen fingen sich die Vöhrumer noch einen Entlastungsangriff der Vechelder. Moritz Arkenau zog vom linken Strafraumeck ab, der Ball schlug unten rechts ein. Einen „guten Abschluss“ attestierte David Lieckfeldt dem gegnerischen Arminen.

Für die Vöhrumer steht am Sonntag am heimischen Hainwaldweg das dritte Peiner Kreisduell hintereinander an. Ab 15 Uhr ist Rot-Weiß Schwicheldt zu Gast. Eine richtig schwierige Aufgabe steht den Vecheldern bevor. Mit dem BSC Acosta bekommt die Arminia Besuch vom letztjährigen Landesliga-Absteiger und Tabellenführer.

Tore: 0:1 Marius Wolff (4.), 0:2 Artur Bouguian (9.), 0:3 Marius Wolff (23.), 1:3 Marvin Janke (38.), 1:4 Moritz Arkenau (71.).