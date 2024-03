Kreis Peine. Der große Favorit führt nun die Tabelle der Fußball-Kreisliga an. TSV Wipshausen schlägt mal wieder den TSV Sonnenberg.

Spitzenspiel stand drauf, es war aber nicht wirklich drin. Mit einem deutlichen 7:1 fertigte der VfB Peine den SV Arminia Vechelde II ab und übernahm die Spitze in der Fußball-Kreisliga. In einem weiteren Topspiel zeigte der TSV Wipshausen, dass Bezirksliga-Absteiger TSV Sonnenberg zu seinen Lieblingsgegnern gehört. Wie schon im Hinspiel und im Kreispokal-Finale vor bald zwei Jahren behielten die Nordkreisler die Oberhand. Durch den 3:2-Erfolg behauptete der Aufsteiger seinen Platz in der Spitzengruppe.

Arminia Vechelde II – VfB Peine 1:7 (0:4). Tore: 0:1 Eser (6.), 0:2 K. Driesen (8.), 0:3 Kocak (27.), 0:4, 0:5 Topatar (44., 55.), 0:6, 0:7 Eser (78., 89.), 1:7 Schäfer (90.).

Den Vecheldern wurde schnell klar, dass an diesem Spieltag nichts zu holen ist. Der VfB zeigte seine Klasse auf allen Positionen und stellte nach nur acht Minuten auf 2:0. „Peine war spielerisch und mental deutlich überlegen“, analysierte Arminia-Coach Dennis Cornwall. Der VfB spielte stark auf und schraubte das Ergebnis zwischenzeitlich auf 7:0 hoch. Die Hausherren kamen in der Schlussminute durch Michel Schäfer lediglich zum Ehrentreffer. „Heute haben wir richtig auf die Fresse bekommen, das macht uns die bisher gute Saison aber keinesfalls kaputt“, sagte Cornwall.

TSV Marathon Peine – TSV Edemissen 0:8 (0:4). Tore: 0:1 Meti (20.), 0:2, 0:3 Torsten Erich (25., 31.), 0:4 Gerold (42.), 0:5 Seidel (67.), 0:6 Torsten Erich (72.), 0:7 Gerold (73.), 0:8 Meti (79.).

Bereits zur Pause waren die Edemisser deutlich auf die Siegerstraße eingebogen. Marathon Peine wehrte sich nach Kräften, wartet nach der 0:8-Pleite aber weiter auf den ersten Punktgewinn der Saison.

Fortuna Oberg – TSV Clauen/Soßmar 5:0 (3:0). Tore: 1:0 Köhler (5.), 2:0 Reulecke (9.), 3:0 Nowak (26.), 4:0 Steding (64.), 5:0 Nowak (86.).

„Das war ein souveräner Auftritt meiner Jungs“, bilanzierte Obergs Trainer Amir Hadziavdic. Die Hausherren erspielten sich eine schnelle 2:0-Führung und im Anschluss immer weitere Torabschlüsse – lediglich die Chancenverwertung ließ zu Wünschen übrig. „Wenn das Spiel am Ende 8:0 oder sogar 9:0 ausgeht, darf sich Clauen/Soßmar nicht beschweren.“

Pfeil Broistedt – SV Bosporus Peine 3:1 (1:0). Tore: 1:0 Sellmann (30.), 2:0 S. Bruns (71.), 3:0 Rittel (80.), 3:1 Dagasan (88.).

Pfeil Broistedt passte sich lange Zeit dem schwachen Niveau der Peiner an – eine direkt verwandelte Ecke von Jan Sellmann ließ den Knoten aber in der 30. Minute platzen. „Das war ein Traumtor“, sagte Pfeil-Coach Frank Langemann. Die Broistedter spielten es in der Folge souverän runter und erhöhten sogar auf 3:0. Der Gegentreffer kurz vor Schluss ärgerte den Trainer aber dennoch: „Wir waren die bessere Mannschaft, haben auch verdient gewonnen. Beim Gegentor können wir uns aber cleverer anstellen.“

SV Herta Equord – VfL Woltorf 0:1 (0:0). Tor: 0:1 Konschak (78.).

Der goldene Treffer des Tages fiel erst spät. „Wenn man ehrlich ist, war das auf dem schlechten Platz ein waschechtes 0:0-Spiel“, berichtete Woltorfs Trainer Nedin Cerimovic. Ein direkter Freistoß, bei dem Equords Keeper eine schlechte Figur machte, brachte aus Woltorfer Sicht die Erlösung. „Den Sieg nehmen wir selbstverständlich gerne mit.“

TSV Wipshausen – TSV Sonnenberg 3:2 (0:1). Tore: 0:1 Uhlenbrock (18.), 1:1 Müller (61.), 2:1 Böttcher (86.), 2:2 Voges (88.), 3:2 Böttcher (90.+5).

„Sonnenberg stand sehr tief, die haben anscheinend aus dem Hinspiel gelernt“, sagte Wipshausens Trainer Andreas Laurer. Damals gewannen seine Jungs deutlich mit 4:1. Dieses Mal entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Die Gastgeber spielten ihre enorme Standardstärke aus und kamen so zu drei Treffern. Der Siegtreffer von Felix Böttcher in der fünften Minute der Nachspielzeit löste Wipshausener Ekstase aus. „Heute hat die Mannschaft gewonnen, die es mehr wollte“, konstatierte Laurer.

SV Lengede II – TSV Dungelbeck 7:2 (5:1). Tore: 1:0 Führmann (1.), 2:0 Folke (18.), 3:0 Kreykenbohm (21.), 3:1 Kräft (24., Eigentor), 4:1 Bernicke (33.), 5:1 Kreykenbohm (37.), 6:1 Führmann (78.), 7:1 Olbrich (80.), 7:2 Goldbach (90.).

Die Zweitvertretung des SVL ließ gegen Dungelbeck auch nach dem zwischenzeitlichen Treffer der Gäste zum 1:3 nichts anbrennen und erhöhte letztlich auf 7:2. Dadurch festigte die Landesliga-Reserve den achten Platz.